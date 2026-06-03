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Fogyatékkal élő férje miatt támadták a bomba nőt – szénné égette a trollokat

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Ezt nem teszik zsebre a kötözködők. Oda csapott nekik a bomba nő, ahol a legjobban fáj.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.03. 21:00
trollkodás házasság rosszindulat

Bomba nőt támadtak az interneten azt állítva, csak azért van együtt a fogyatékkal élő férjével, hogy annak pénzét élvezhesse. A nő erre rácáfolt, ráadásul keményen visszaszólt az őket negatív véleménnyel illető kommentelőknek.

Bombanő vágott vissza a rosszindulatú kommentelőknek, akik negatív megjegyzésekkel illették a házasságát
Bomba nő vágott vissza a rosszindulatú kommentelőknek, akik negatív megjegyzésekkel illették a házasságát Fotó: Pixabay.com/Képünk illusztráció

Nem finomkodott a bomba nő, kőkeményen vissszavágott a rosszindulatú kommentelőknek

Kegyetlen kommentelők támadtak egy nőre, akit azzal vádoltak meg a közösségi médiában, hogy csak a pénze és a figyelem miatt van együtt fogyatékkal élő férjével. Hannan Bucraw úgy érezte, fel kell szólalnia az internetes trollokkal szemben, és meg kell védenie a tízéves kapcsolatát a mozgássérült férjével, Shane-nel.

Hannah és Shane együtt több mint másfél millió követővel rendelkezik a közösségi médiában. A házaspár tagjai rendszeresen osztanak meg tartalmakat a közös életükről, a YouTube-csatornájukon pedig betekintést nyújtanak a mindennapjaikba. Nemrég azonban Hannah egyik bejegyzése meglepő visszhangot keltett. A nő egy kései születésnapi köszöntővel lepte meg Shane-t. „Boldog születésnapot annak a férfinak, aki a világ legszerencsésebb lányává tesz. Shane a legkedvesebb, legtámogatóbb és legviccesebb ember, akit ismerek, és a legjobban azt szeretem, ha őt ünnepelhetem” – írta Hannah. Több sem kellett a rosszindulatú kommentelőknek, azonnal és undorítóan belekötöttek a feleségbe.

Volt, aki azt írta, Hannah csak a férje vagyonára hajt, míg mások szerint a nő csak Shane rokkantsági támogatása miatt van együtt a férfival. Hannah nem hagyta szó nélkül a bántó és minden alapot nélkülöző, igaz szerelmüket ért támadásokat, és csípős szavakkal vágott vissza:

Látom, ez a poszt eljutott a kényszerű szüzességben élők közösséghez is. Nem kell ennyire felkapni a vizet, fiúk! Az egyik ok, amiért Shane-nek van felesége, nektek pedig nincs, hogy ő nem tölti az idejét kétségbeesett kommentek írásával más párok posztjai alatt.

A igazsághoz hozzátartozik, hogy jó néhány kommentelő kiállt a pár mellett.

Hannah korábban már beszélt arról, hogy milyen tévhitek övezik a kapcsolatukat. Sokszor ápolónak nézik, míg mások azt feltételezik, hogy Hannah és Shane között nincs intim kapcsolat. Nos, ezt Hannah erősen cáfolta, ugyanis nyíltan beszélnek a magánéletükről, ezzel segítenek abban, hogy lebontsák a tévhiteken alapuló félreértéseket a hozzájuk hasonló kapcsolatok esetében is. Mint mondják, a kapcsolatuk minden szempontból teljes értékű, s olyannyira boldogok, hogy még lombikbébi programon is részt vettek abban a reményben, hogy gyermekük születhessen – írja a The Sun.

 

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