"Nem vagyunk egyedül ebben a harcban" – mozgássérült modellek segítik a súlyos beteg Mirkót
A Ruhatár 5. Esélyegyenlőségi & Jótékonysági Divatshow 2026 nem csupán egy divatesemény, hanem egy közösségi kiállás egy súlyosan beteg kisfiú, Mirkó megsegítéséért, akinek gyógykezelése rendkívül költséges. Az est egyszerre szól a divatról, az esélyegyenlőségről és arról az összefogásról, amely képes valódi reményt adni egy családnak a mindennapi küzdelmek közepette.
Minden évben eljön egy pillanat, amikor a divat nem csupán ruhákról, hanem emberi sorsokról, összefogásról és reményről szól. A Ruhatár 5. Esélyegyenlőségi & Jótékonysági Divatshow 2026 pontosan ilyen este lesz – ahol a kifutó üzenetté, az est pedig közösségi kiállássá válik. Így küzdenek a Duchenne-szindrómás Mirkóért!
"Szemében a remény" – mozgássérültek és különleges modellek a kifutón a súlyos beteg Mirkóért
Az idei rendezvény kedvezményezettje egy szegedi kisfiú, Mirkó, aki Duchenne-féle izomsorvadással él. Ez egy ritka, genetikai eredetű, folyamatosan romló izombetegség, amely fokozatos izomgyengülést okoz, és az élet minden területét érinti. A jelenleg elérhető kezelések célja a lefolyás lassítása és az életminőség megőrzése, azonban ezek rendkívül költségesek. A család számára minden hónap küzdelem: a terápiák több millió forintos terhet jelentenek, míg az a kezelés, amely valódi esélyt adhat, elérhetetlenül magas összegbe, több mint egymilliárd forintba kerül.
Mirkó édesanyja, Sárközi-Dékány Tímea így fogalmaz:
Ez az este nekem nem csak egy rendezvény. Ez egy kapaszkodó. Egy remény, hogy nem vagyunk egyedül ebben a harcban
– fogalmazta meg Mirkó édesanyja, Tímea.
És valóban: az esemény bevételét teljes egészében Mirkó támogatására fordítják, hogy közelebb kerülhessen a szükséges gyógyszerekhez és kezelésekhez. Az édesanya szavai mögött ott van minden nap fáradtsága, félelme és kitartása is.
Anyaként minden reggel azzal ébredek, hogy vajon mennyi időnk van még. De Mirkó mosolya mindig erőt ad. Ő nem a betegséget látja, hanem az életet
– mondja Tímea a Metropolnak.
A divatshow azonban nemcsak jótékonysági est, hanem az esélyegyenlőség ünnepe is. A kifutón a való élet sokszínűsége jelenik meg: kerekesszékes és amputációval élő modellek, különböző testalkatú és életkorú nők lépnek színpadra, hogy megmutassák: az érték nem külsőségekben mérhető. A legidősebb résztvevő 80 éves, és olyan modellek is csatlakoznak, akik nem élnek fogyatékossággal, mégis fontosnak tartják az elfogadás ügyét.
Tímea így beszél erről:
Amikor látom, hogy ennyi különböző ember áll egy ügy mellé, azt érzem, hogy Mirkó története több lett, mint a mi történetünk. Egy közös üggyé vált
– fogalmaz az anyuka.
Az est egyik kiemelt helyszíne a budapesti Bohoo Bár, ahol 2026. június 6-án a divat, a zene és az emberi történetek találkoznak. A rendezvény fő támogatója a Will-Esco Zrt., akik hozzájárulnak ahhoz, hogy ez az összefogás valódi segítséggé válhasson.
A család számára minden támogatás egy újabb lépés előre. Az édesanya szavaiban egyszerre van fájdalom és elszántság:
Sokszor érzem, hogy a határon vagyok, hogy elfogy az erőm. De aztán Mirkó rám néz, és tudom, hogy nem állhatok meg. Mert neki még nagyon sok mindent kell megélnie ebből az életből
– teszi hozzá.
A kifutón idén is elhangzik majd a csendes, de erős üzenet:
- Minden ember értékes.
- Minden ember látható.
- Minden ember megérdemli az elfogadást.
A szervezők bíznak benne, hogy az esemény híre minél több emberhez eljut, mert minden megosztás, minden jelenlét és minden támogatás közelebb visz egy kisfiút ahhoz, hogy ne a betegség határozza meg a jövőjét, hanem a lehetőségek.
Ha csak egyetlen ember is úgy megy haza erről az estéről, hogy máshogy látja a fogyatékosságot vagy a betegséget, már nem volt hiába
– zárja gondolatait Tímea, Mirkó anyukája.
Ez az este a divatról szól. De még inkább az életről. És egy kisfiú jövőjéről, akiért most sokan együtt emelik fel a hangjukat.
