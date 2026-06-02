"Nem vagyunk egyedül ebben a harcban" – mozgássérült modellek segítik a súlyos beteg Mirkót

Minden évben eljön egy pillanat, amikor a divat nem csupán ruhákról, hanem emberi sorsokról, összefogásról és reményről szól. A Ruhatár 5. Esélyegyenlőségi & Jótékonysági Divatshow 2026 pontosan ilyen este lesz – ahol a kifutó üzenetté, az est pedig közösségi kiállássá válik. Így küzdenek a Duchenne-szindrómás Mirkóért!

Mirkó az édesanyjával Fotó: Olvasói

"Szemében a remény" – mozgássérültek és különleges modellek a kifutón a súlyos beteg Mirkóért

Az idei rendezvény kedvezményezettje egy szegedi kisfiú, Mirkó, aki Duchenne-féle izomsorvadással él. Ez egy ritka, genetikai eredetű, folyamatosan romló izombetegség, amely fokozatos izomgyengülést okoz, és az élet minden területét érinti. A jelenleg elérhető kezelések célja a lefolyás lassítása és az életminőség megőrzése, azonban ezek rendkívül költségesek. A család számára minden hónap küzdelem: a terápiák több millió forintos terhet jelentenek, míg az a kezelés, amely valódi esélyt adhat, elérhetetlenül magas összegbe, több mint egymilliárd forintba kerül.

Mirkó édesanyja, Sárközi-Dékány Tímea így fogalmaz:

Ez az este nekem nem csak egy rendezvény. Ez egy kapaszkodó. Egy remény, hogy nem vagyunk egyedül ebben a harcban

– fogalmazta meg Mirkó édesanyja, Tímea.

És valóban: az esemény bevételét teljes egészében Mirkó támogatására fordítják, hogy közelebb kerülhessen a szükséges gyógyszerekhez és kezelésekhez. Az édesanya szavai mögött ott van minden nap fáradtsága, félelme és kitartása is.

Anyaként minden reggel azzal ébredek, hogy vajon mennyi időnk van még. De Mirkó mosolya mindig erőt ad. Ő nem a betegséget látja, hanem az életet

– mondja Tímea a Metropolnak.

A divatshow azonban nemcsak jótékonysági est, hanem az esélyegyenlőség ünnepe is. A kifutón a való élet sokszínűsége jelenik meg: kerekesszékes és amputációval élő modellek, különböző testalkatú és életkorú nők lépnek színpadra, hogy megmutassák: az érték nem külsőségekben mérhető. A legidősebb résztvevő 80 éves, és olyan modellek is csatlakoznak, akik nem élnek fogyatékossággal, mégis fontosnak tartják az elfogadás ügyét.