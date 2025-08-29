„Várjuk a születésnapokat, de közben félünk, mert telik az idő” – 10 éves lett az izomsorvadással küzdő Mirkó

Dékány Tímea minden napot ünnepnek él meg, hiszen kisfiával, Mirkóval együtt az idővel küzdenek. Ugyanakkor igyekeznek megélni az élet legszebb pillanatait is. Most éppen a különleges, 10. születésnapot ünneplik – azt a napot, amely tíz év távlatából egy csodálatos utazás kezdetét jelentette. Egy közös életet, nevetést és számtalan küzdelmet, melyek Mirkó súlyos betegsége körül történnek. Az édesanya elmondta, hogy reményt jelent a külföldi terápia, valamint a nemrég engedélyezett Duvyzat nevű gyógyszer, amely segíthet lassítani Mirkó izmainak romlását.

Mirkó minden pillanata kincs, amit Lilo és Stitch varázslatos meséjének világában él meg (Olvasói fotó)

Mirkó ideje kincs: 10 éves lett az örökké mosolygó kisfiú!

Mirkó születésnapja meghitt, és vidám hangulatban telt: reggel lufieső várta, majd kedvenc reggelije és vacsorája került az asztalra. A tortán természetesen a nagy kedvenc, Stitch szerepelt, és nem hiányozhatott az Xbox-játék sem.

Csodás születésnapunk volt, otthon, kettesben, pont úgy, ahogy a hétköznapok csendes varázsa zajlik nálunk. Kicsi, de szívből jövő kívánságai voltak Mirkónak a kedvenc reggelije, a kedvenc vacsorája, egy kis játék, nevetés… és persze meglepetés is akadt: reggel arra ébredt, hogy lufik sokasága lepte el az ágyát. Nálunk most Lilo és Stitch-őrület van, teljesen beleéli magát Stitch szerepébe – mintha egyenesen ebben a varázsvilágban élne. Ő maga a kis kék «csibész», Lilo pedig csak egy mellékszereplő ebben a saját, játékos valóságában. Volt Stitch-es torta, lufik, Xbox, társasjáték, és sok-sok nevetés. Egy igazán boldog, felszabadult nap volt, tele kacagással és örömmel. A barátaival másnap folytatjuk az ünneplést, úgyhogy még nincs vége a szülinapi csodáknak!

– mesélte Dékány Tímea, Mirkó édesanyja.

A nevetések mögött azonban Tímeában ott lapult a szomorúság, a betegség napról napra nehezíti Mirkó életét, és az anyuka fél, hogy kifutnak az időből.

Már nem tudom felvinni a lépcsőn, gyakran elfárad, leül. Régen szeretett nagyokat sétálni, most már nem bír olyan hosszú utakat megtenni. Sokszor azt mondja, hogy «Jó, hát menjünk, jó lesz az!», de látom rajta, hogy fáradtabb, és már nem ugrik úgy ki a bőréből, hogy sétálni megyünk. Félek az idő múlásától. Mindig várjuk a születésnapokat, de közben ijesztő is, milyen gyorsan múlnak az évek

– mondja elhalkuló hangon az édesanya.