„Várjuk a születésnapokat, de közben félünk, mert telik az idő” – 10 éves lett az izomsorvadással küzdő Mirkó

Szegeden ünnepelték Mirkó 10. születésnapját, aki Duchenne-féle izomsorvadással él. Ez egy ritka és súlyos genetikai betegség, amely lassan elveszi a mozgás készséget, később pedig a szívet és a légzést is veszélyezteti. Ezért ez a nap egyszerre volt örömteli és megható. Mirkó azonban mosolyog, minden pillanat kincs, amit Lilo és Stitch meséjének világában él meg.
Dékány Tímea minden napot ünnepnek él meg, hiszen kisfiával, Mirkóval együtt az idővel küzdenek. Ugyanakkor igyekeznek megélni az élet legszebb pillanatait is. Most éppen a különleges, 10. születésnapot ünneplik – azt a napot, amely tíz év távlatából egy csodálatos utazás kezdetét jelentette. Egy közös életet, nevetést és számtalan küzdelmet, melyek Mirkó súlyos betegsége körül történnek. Az édesanya elmondta, hogy reményt jelent a külföldi terápia, valamint a nemrég engedélyezett Duvyzat nevű gyógyszer, amely segíthet lassítani Mirkó izmainak romlását.
Mirkó születésnapja meghitt, és vidám hangulatban telt: reggel lufieső várta, majd kedvenc reggelije és vacsorája került az asztalra. A tortán természetesen a nagy kedvenc, Stitch szerepelt, és nem hiányozhatott az Xbox-játék sem.
Csodás születésnapunk volt, otthon, kettesben, pont úgy, ahogy a hétköznapok csendes varázsa zajlik nálunk. Kicsi, de szívből jövő kívánságai voltak Mirkónak a kedvenc reggelije, a kedvenc vacsorája, egy kis játék, nevetés… és persze meglepetés is akadt: reggel arra ébredt, hogy lufik sokasága lepte el az ágyát. Nálunk most Lilo és Stitch-őrület van, teljesen beleéli magát Stitch szerepébe – mintha egyenesen ebben a varázsvilágban élne. Ő maga a kis kék «csibész», Lilo pedig csak egy mellékszereplő ebben a saját, játékos valóságában. Volt Stitch-es torta, lufik, Xbox, társasjáték, és sok-sok nevetés. Egy igazán boldog, felszabadult nap volt, tele kacagással és örömmel. A barátaival másnap folytatjuk az ünneplést, úgyhogy még nincs vége a szülinapi csodáknak!
– mesélte Dékány Tímea, Mirkó édesanyja.
A nevetések mögött azonban Tímeában ott lapult a szomorúság, a betegség napról napra nehezíti Mirkó életét, és az anyuka fél, hogy kifutnak az időből.
Már nem tudom felvinni a lépcsőn, gyakran elfárad, leül. Régen szeretett nagyokat sétálni, most már nem bír olyan hosszú utakat megtenni. Sokszor azt mondja, hogy «Jó, hát menjünk, jó lesz az!», de látom rajta, hogy fáradtabb, és már nem ugrik úgy ki a bőréből, hogy sétálni megyünk. Félek az idő múlásától. Mindig várjuk a születésnapokat, de közben ijesztő is, milyen gyorsan múlnak az évek
– mondja elhalkuló hangon az édesanya.
Idén áprilisban Európában engedélyezték a Duvyzat nevű készítményt, amely gyulladáscsökkentőként képes lassítani az izomsorvadást. Ez a gyógyszer akár 1-2 évvel meghosszabbíthatja Mirkó járóképességét, valamint 3-4 évvel a szív- és légzőizmok működését. Tímeáék már benyújtották az állami támogatási kérelmet, és bizakodva várják a választ, ugyanis állami támogatás nélkül a gyógyszer havi adagja mintegy 20 millió forintba kerülne. A család reménye most a Dubai génterápia mellett az, hogy megkapják a gyógyszerre az állami támogatást.
Az életmentő Dubai génterápia sajnos nem támogatott államilag, de a Duvyzat már engedélyezett Európában. Nagyon szeretnénk, ha az állam segítene abban, hogy Mirkó hozzájuthasson. Ez az idő, amit nyerhetünk, szó szerint életbevágóan fontos számunkra
– hangsúlyozta reményteli hangon az édesanya.
Mirkó küzdelme és édesanyja kitartása sokak szívét megérintette már. Bár az anyagi terhek szinte felfoghatatlanok, a külföldi kezelések több százmillió forintba kerülnek, Tímea minden erejét a fiáért folytatott harcba fekteti.
Nehéz és ijesztő ez az út, de minden születésnap ajándék számunkra. Boldog vagyok, hogy én lehetek az ő anyukája. Most az a legfontosabb, hogy Mirkó érezze: együtt vagyunk, szeretjük, és minden tőlünk telhetőt megteszünk érte
– mondja Tímea.
A szegedi kisfiú születésnapja egyszerre volt ünnep és emlékeztető: az idő drága kincs, de a remény továbbra is erőt ad a mindennapokhoz.
További részleteket Mirkóról itt láthatsz:
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.