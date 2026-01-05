Szakértő leleplezte a 10 leggyakoribb összetevőt, amit soha ne tegyél az arcodra
Ezekre figyelj mindenképpen, amikor új szépségápolási terméket vásárolsz.
Gondoltad volna, hogy a szépségápolási termékek, amiket általában napi szinten használsz, káros hatással vannak a bőrödre? Egy bőrápolási szakértő, Georgina Tang felfedi azt a 10 gyakori összetevőt, amit soha nem tenne az arcára. Évtizedet töltött bőr- és hajápolási termékek fejlesztésével, így pontosan ismeri, mely összetevők működnek és melyeket kell elkerülni.
Szépségápolási termékekben rejlő anyagok így öregítik a bőrt
A londoni nő, Tang szerint bár ezek az összetevők széles körben használatosak az öregedésgátló termékekben, valójában öregíthetik a bőrt a káros hatásaik miatt. Az általa összeállított tiltó lista tartalmazza a szilikonokat, amelyek eltömíthetik a pórusokat, a parabéneket, amelyek szerinte megzavarhatják a hormonháztartást, és az ásványi olajokat, mivel hajlamosítanak a pattanásokra. A paraffinokat is kerülni kell, mert túl nehezek a mindennapi használathoz és eltömíthetik a pórusokat.
Általános tanácsom, hogy vásárolj minőségi, természetes vagy organikus termékeket, amelyek magas koncentrációban tartalmaznak hatóanyagokat, ahelyett, hogy vízzel vagy olcsó 'hordozó' olajokkal hígított termékeket választanál. Hamarosan észre fogod venni a különbséget!
- mondta a YNNY vezérigazgatója.
Tang a következő tíz összetevőt KERÜLI személyesen, melyek a legtöbb szépségápolási termékekben megtalálhatóak;
- szilikonok,
- nem megfelelő alkohol,
- alacsony molekulasúlyú hialuronsav,
- parabének,
- ásványi olaj,
- polietilén-glikol (PEG),
- kőszénkátrány,
- butilezett hidroxi-anizol (BHA),
- formaldehid
- paraffin
Tang bőrápolási márkáját 51 évesen indította, miután elkészítette a sheavajas krémjét fia számára. Később saját anti-aging szérumot is alkotott, Elixírt néven, amelyet gyakran botox egy palackban néven emlegetnek, és állítása szerint évtizedekkel fiatalabbnak néz ki tőle, mert pontosan ismeri a hatékony összetevőket és a potenciálisan problémás anyagokat - írja a DailyMail.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre