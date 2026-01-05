RETRO RÁDIÓ

Szakértő leleplezte a 10 leggyakoribb összetevőt, amit soha ne tegyél az arcodra

Ezekre figyelj mindenképpen, amikor új szépségápolási terméket vásárolsz.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.01.05. 10:00
smink tippek összetevők életmód

Gondoltad volna, hogy a szépségápolási termékek, amiket általában napi szinten használsz, káros hatással vannak a bőrödre? Egy bőrápolási szakértő, Georgina Tang felfedi azt a 10 gyakori összetevőt, amit soha nem tenne az arcára. Évtizedet töltött bőr- és hajápolási termékek fejlesztésével, így pontosan ismeri, mely összetevők működnek és melyeket kell elkerülni.

alt=Ezek a szépségápolási termékek igen káros hatással bírnak a fiatal bőrre nézve
Ezek a szépségápolási termékek igen káros hatással bírnak a fiatal bőrre nézve / Fotó: unsplash.com (Illuzstráció)

Szépségápolási termékekben rejlő anyagok így öregítik a bőrt

A londoni nő, Tang szerint bár ezek az összetevők széles körben használatosak az öregedésgátló termékekben, valójában öregíthetik a bőrt a káros hatásaik miatt. Az általa összeállított tiltó lista tartalmazza a szilikonokat, amelyek eltömíthetik a pórusokat, a parabéneket, amelyek szerinte megzavarhatják a hormonháztartást, és az ásványi olajokat, mivel hajlamosítanak a pattanásokra. A paraffinokat is kerülni kell, mert túl nehezek a mindennapi használathoz és eltömíthetik a pórusokat.

Általános tanácsom, hogy vásárolj minőségi, természetes vagy organikus termékeket, amelyek magas koncentrációban tartalmaznak hatóanyagokat, ahelyett, hogy vízzel vagy olcsó 'hordozó' olajokkal hígított termékeket választanál. Hamarosan észre fogod venni a különbséget!

- mondta a YNNY vezérigazgatója.

Tang a következő tíz összetevőt KERÜLI személyesen, melyek a legtöbb szépségápolási termékekben megtalálhatóak; 

  • szilikonok, 
  • nem megfelelő alkohol, 
  • alacsony molekulasúlyú hialuronsav, 
  • parabének, 
  • ásványi olaj, 
  • polietilén-glikol (PEG), 
  • kőszénkátrány,
  •  butilezett hidroxi-anizol (BHA), 
  • formaldehid 
  • paraffin

Tang bőrápolási márkáját 51 évesen indította, miután elkészítette a sheavajas krémjét fia számára. Később saját anti-aging szérumot is alkotott, Elixírt néven, amelyet gyakran botox egy palackban néven emlegetnek, és állítása szerint évtizedekkel fiatalabbnak néz ki tőle, mert pontosan ismeri a hatékony összetevőket és a potenciálisan problémás anyagokat - írja a DailyMail.

 

