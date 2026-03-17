Szentkirályi Alexandra Tárkányi Zsoltról: aki eléggé gyűlöli Orbán Viktort, annak náci karlendítés is megengedett?

Európában egy magára valamit is adó politikai közösségben karlendítésért búcsút intenek egy politikusnak. Tárkányi Zsolt, Magyar Péter sajtófőnöke, a Tisza debreceni jelöltje pedig a nyilvánosságra került karlendítős képe után is a helyén maradt.

Egyszerűen nem fér bele. Sunnyogás, hallgatás, következmények nélküliség – ahogy az a baloldalon lenni szokott.

Az az elvakult gyűlölet, ami a Tiszából árad, napról napra, tartogat valami újat. De ennél is nagyobb probléma, hogy ez még csak nem is új, hanem a régmúlt egy olyan mementója, amely milliók kegyetlen elpusztításának szimbóluma. Az embertelenség és a zsigeri gyűlölet pusztító jelképe, amely az idők végezetéig beleivódott az emberiség történetébe.

A náci karlendítés és a gyilkos ideológiával való azonosulás tilalma egy olyan egyetértési pont, amely Európában politikai oldalakon és pártokon átível. Egy pártban, ahol ezt lehet, ahol ennek semmilyen következménye nincs, ott határok sincsenek. És egy politikai közösség, amely ezt azonnal nem veti ki magából, ahol nem egyértelmű, hogy ilyet senkinek sem lehet, ott ezt a billogot mindenki egy emberként hordozza magán.

Ebben nincs sunnyogás. Nem lehet elfordítani a fejünket, és nem lehet csendben maradni. Pedig most ez történik. A balliberális média pedig hallgat. Nincsenek keresztkérdések, nincsenek petíciók. Nincs fáklyás menet az antiszemita politikus ellen, mert ha valaki eléggé gyűlöli Orbán Viktort, az védett, és annak náci karlendítés is megengedett.

Aki most csendben van, azok szerint ilyet lehet. Akik most némán eltekintenek, milyen alapon szólalnak meg ezután bármikor, ha valaki a nácikat élteti vagy egy gyilkos ideológia mellé áll?

Mi nem szeretnénk, ha a gyerekeink egy olyan Magyarországon nőnének fel, ahol lehet nácinak lenni, ha egy párt aktuális érdeke azt követeli meg, hogy mindenki hallgasson erről.

Tárkányi Zsoltnak távoznia kell, mert egy karlendítéssel kiírta magát a szalonképes emberek listájáról. Ahogy azok is, akik megtűrik maguk mellett.

A gyűlölet áradása áll szemben a higgadt és nyugodt ország jövőképével.

Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás, amelyre Magyarországnak nagyobb szüksége van, mint valaha.