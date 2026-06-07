Családi nappal zár a Gourmet Fesztivál a Millenárison, de a vendéglátóhelyek „otthon” várják az ínyenceket.

A Gourmet fesztiválon több mint 200 fogásból, rengeteg desszertből és számtalan italból választhatunk, például: disznósajt kaviárral, égetett kenyérfagyi hangyával, homár hot dog, harcsacsorba, májas hurka burger, pacal á la Anyukám mondta, slambuc, szalontüdő, tojásos nokedli szarvasgombával, cumami burger, velős pirítós, tejbegríz, aludtejes prósza, zsemlegombóc marhanyelvvel.

Gourmet Fesztivál: A MÁK by mizseijani hortobágyi palacsintával készült és a signature répával (Fotó: Fodor Erika)

Kint jártunk mi is a Millenárison, és a Gourmet Fesztivál különlegesnél különlegesebb, élmény- és íz(lés)gazdag kínálatából a MÁK by mizseijani, a Kismező, a Giulia és a Casa Christa menüjébe kóstoltunk bele.

@fodorerikastory Mizsei Janit Hortobágyi palacsintára ihlette a Gourmet Fesztivál vidék tematikája. E mellett a séf új “kecója”, a Mákban is megtalálható signature répáját kóstoltuk a Gourmet fesztiválon.# ♬ eredeti hang - fodorerikastory

Mizsei Jani a vidék tematikához hortobágyi palacsintával készült, ami persze óriási sikert aratott, csakúgy, mint a mák lángos. Mi azonban a signature répából kértünk, amely Jani „új kecójában”, a Vigyázó Ferenc utcai MÁK-ban is elérhető.

Ahogy meghallottam, hogy a vidék a téma, azonnal a hortobágyi palacsinta jutott az eszembe. Be is jött a vendégeknek. Ez nincs az étteremben, csak erre a fesztiválra raktam össze. Hoztam viszont a signature répánkat, amit a MÁK-ban is elértek. Gyertek, újrabútoroztam a kecót!

– hívott mindenkit Jani a MÁK signature répája elkészítése közben.

Rántott májas hurka Gerlai séftől a Kismezőből (Fotó: Fodor Erika)

A Kismező standjánál Gerlai Attila Head Chef Rántott véres hurka, zöldalma, bazsalikom kreációjával lepett meg. Méghozzá elég jelentősen, hiszen ez idáig úgy tudtam, hogy a véres hurkát, azt biztos nem eszem meg. Nem tudom, hogy a kirántottság vagy a mennyei bazsalikomos majonéz tette, de kiderült, ebben a formában, így elkészítve, mégiscsak „ehető”, sőt mesésen könnyű, ropogós és finom a véres hurka.

@fodorerikastory Gerlai Attila séf a Kismező egyik specialitását készítette el a Gourmet fesztiválon. A rántorr véres hurka minden képzeletet felülmúlt- pláne, hogy idáig úgy tudtam: meg nem enném a véres hurkát…# ♬ eredeti hang - fodorerikastory

A Giulia standjánál már a venezuelai–olasz származású Armando Mundaraín Head Chef vidámsága is megteremtette az olaszos jó hangulatot. Armando egy káprázatos Cappelletit készített éppen, ami az étteremben is közkedvelt az étlapon.

Armando Cappellettije a Giuliából (Fotó: Fodor Erika)

A Cappelletti, rák, burro limone tésztáján 4 hónapig kísérleteztünk. A kétféle, narancssárga-fehér színt, a sárgarépapüré és a rizslisztes-0-ás liszt keveréke adja. Ez az étteremben is nagyon népszerű. A Giulia Kertben most grillszezon van, az egyik specialitásunk a polip, amit feltétlen meg kell kóstolni, ha jöttök!

– biztatott a dél-amerikai különlegesség kóstolására Armando.