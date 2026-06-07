RETRO RÁDIÓ

Családi nappal zár a Gourmet Fesztivál a Millenárison, de a vendéglátóhelyek „otthon” várják az ínyenceket.

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Temérdek fogásból lehet választani. A Gourmet Fesztivál igazi csemege az ínyencek számára.

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Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2026.06.07. 16:15
Módosítva: 2026.06.07. 16:20
gourmet fesztivál mák millenáris kismező casa christa guiliaa családi

A Gourmet fesztiválon több mint 200 fogásból, rengeteg desszertből és számtalan italból választhatunk, például: disznósajt kaviárral, égetett kenyérfagyi hangyával, homár hot dog, harcsacsorba, májas hurka burger, pacal á la Anyukám mondta, slambuc, szalontüdő, tojásos nokedli szarvasgombával, cumami burger, velős pirítós, tejbegríz, aludtejes prósza, zsemlegombóc marhanyelvvel.

Gourmet fesztivál
Gourmet Fesztivál: A MÁK by mizseijani hortobágyi palacsintával készült és a signature répával (Fotó: Fodor Erika)

Kint jártunk mi is a Millenárison, és a Gourmet Fesztivál különlegesnél különlegesebb, élmény- és íz(lés)gazdag kínálatából a MÁK by mizseijani, a Kismező, a Giulia és a Casa Christa menüjébe kóstoltunk bele.

@fodorerikastory

Mizsei Janit Hortobágyi palacsintára ihlette a Gourmet Fesztivál vidék tematikája. E mellett a séf új “kecója”, a Mákban is megtalálható signature répáját kóstoltuk a Gourmet fesztiválon.#

♬ eredeti hang - fodorerikastory

Mizsei Jani a vidék tematikához hortobágyi palacsintával készült, ami persze óriási sikert aratott, csakúgy, mint a mák lángos. Mi azonban a signature répából kértünk, amely Jani „új kecójában”, a Vigyázó Ferenc utcai MÁK-ban is elérhető.

Ahogy meghallottam, hogy a vidék a téma, azonnal a hortobágyi palacsinta jutott az eszembe. Be is jött a vendégeknek. Ez nincs az étteremben, csak erre a fesztiválra raktam össze. Hoztam viszont a signature répánkat, amit a MÁK-ban is elértek. Gyertek, újrabútoroztam a kecót!

– hívott mindenkit Jani a MÁK signature répája elkészítése közben.

Rántott májas hurka Gerlai séftől a Kismezőből (Fotó: Fodor Erika)

A Kismező standjánál Gerlai Attila Head Chef Rántott véres hurka, zöldalma, bazsalikom kreációjával lepett meg. Méghozzá elég jelentősen, hiszen ez idáig úgy tudtam, hogy a véres hurkát, azt biztos nem eszem meg. Nem tudom, hogy a kirántottság vagy a mennyei bazsalikomos majonéz tette, de kiderült, ebben a formában, így elkészítve, mégiscsak „ehető”, sőt mesésen könnyű, ropogós és finom a véres hurka.

@fodorerikastory

Gerlai Attila séf a Kismező egyik specialitását készítette el a Gourmet fesztiválon. A rántorr véres hurka minden képzeletet felülmúlt- pláne, hogy idáig úgy tudtam: meg nem enném a véres hurkát…#

♬ eredeti hang - fodorerikastory

A Giulia standjánál már a venezuelai–olasz származású Armando Mundaraín Head Chef vidámsága is megteremtette az olaszos jó hangulatot. Armando egy káprázatos Cappelletit készített éppen, ami az étteremben is közkedvelt az étlapon.

Armando Cappellettije a Giuliából (Fotó: Fodor Erika)

A Cappelletti, rák, burro limone tésztáján 4 hónapig kísérleteztünk. A kétféle, narancssárga-fehér színt, a sárgarépapüré és a rizslisztes-0-ás liszt keveréke adja. Ez az étteremben is nagyon népszerű. A Giulia Kertben most grillszezon van, az egyik specialitásunk a polip, amit feltétlen meg kell kóstolni, ha jöttök!

– biztatott a dél-amerikai különlegesség kóstolására Armando.

@fodorerikastory Armando a Giuliából egy mesés Cappellettit készített nekünk a Gourmet fesztiválon. A venezuelai-olasz származású séf a lelkünkre kötötte, hogy menjünk el a Giulia Gardenbe és kóstoljuk meg a grill polipját is.#brava#bene ♬ eredeti hang - fodorerikastory

Az Év Fiatal Séf  Tehetsége, Tóth Keve ismét egy elképesztően üde és ropogós halkölteményt tálalt, ami önmagában kiváltotta a levest és a desszertet is, tökéletes esti egytálételként. 

A hideg, rántott süllőfilé, hagymás öntettel üde nyers zöldséggel és sokféle paradicsommal ötletét édesanyámnak az a szokása adta, hogy ő csinált mindig valami hideg finomságot szenteste másnapján a rántotthal-maradékból. A zöldektől és az öntetektől, a hagyma, paradicsom és saláta körettel egy könnyű, üdítő új halas ételt kapunk. Tökéletes nyárestére

– állítja Keve, akinek ételkölteményeit már nemcsak Balatonszőlősön a Casa Christában, de a Time Out Market Budapestben, a Blahán is élvezhetjük – itt júniusban túrógombóc, tejföl, meggy, valamint nudli, zöldborsó, Tekeresvölgyi Matuzsálem sajt kerül a tányérra a kezei közül.

@fodorerikastory Tóth Keve egy hideg rántott süllővel és üdítő zöldekkel dobta fel a hangulatot a Gourmet fesztiválon. Keve kreációit a balatonszőlősi Casa Christa mellett már a Time Out Market Budapestben, a Blahán is megtalálják a vendégek. Júniusban meggyes túrógombóccal és zöldborsós sajttal jön.#gourmetfesztivál ♬ eredeti hang - fodorerikastory

 

Vasárnapi családi gourmet nap a Millenárison

A Gourmet családi napra 14 helyett 18 év a díjtalan belépés korhatára, egész nap KerekPerec gasztrojátszótér és babakonyha várja a gyerekeket. A Made in Vidék helyszínen Barna Ádám séf békebeli kakaspörköltjét kóstolhatjuk, míg az Akadémián csigatészta-készítő workshopon vehetünk részt, láthatjuk és kóstolhatjuk a bodrogkeresztúri Lestyánt és a váci Mihályi Patisserie-t.

 

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