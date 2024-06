Ki nem találnád, mely magyar ételek a külföldiek kedvencei!

A magyar konyha semmivel sem hasonlítható össze. Tudja ezt nagyon sok hazánkba látogató külföldi, akik egész életükben emlegetik azokat az étel különlegességeket, amelyeket itt kóstoltak meg először és amivel sehol a világon nem találkoztak. A mértékadó nemzetközi gasztronómiai oldal, a Taste Atlas összeállította azoknak a magyar ételeknek, élelmiszereknek a listáját, amit a hazánkba látogató külföldiek a leginkább értékeltek.

Az igazi házi disznósajt, a sertés különböző maradékaiból készül Fotó: Török János

Disznósajt

Meglepő módon a listára felkerült a disznósajt is, amit a magyarokon kívül már csak fura kinézete miatt sem szoktam más nemzetek polgárai kedvelni. Hagyományosan a disznóvágás után készülő húsfinomság, amely a sertés különböző maradékaiból készül. A fej, a nyelv, szív, fül és disznó patájának a kombinálásából készülő húskeverék, amelyet ráadásul sertésgyomorba töltenek a főzés és az erős fűszerezés után, majd újra megfőzik, préselik és füstölik. Jó tudni, hogy a külföldi húsimádók tetszését is elnyerte ez a hamisítatlan magyar étel.

A tepertő készülhet sertés zsírjából vagy libahájból is. Fotó: Szalay Károly

Mert ropogtatni jó

A negyedik helyen a tepertő áll. Ezt a finomságot nemcsak nálunk, hanem dél-kelet Európában is készítik, de mégis mindenki a magyarért rajong és valljuk be őszintén joggal teszi, mert a hazai húsnak nincsen párja. Az állat zsírjából készült harapnivaló fogyasztását csak lila hagymával javasoljuk, meg persze friss házi kenyérrel.

Az Erős Pista az egyik legkülönlegesebb ízesítő Fotó: Móricz István / Mindmegette

A torokmaró erős legény

Az Erős Pista az egyik legnépszerűbb paprikatermék Magyarországon, szinte nincs olyan otthon, ahol nem találnánk a hűtőben ebből. Főleg paprikás csirkéhez, gulyáshoz vagy húsleves ízesítésére használjuk. Akik szeretik a csípős ízeket, azok szinte minden ételbe beleteszik ezt a tipikus magyaros fűszerkölteményt, amely csípős pasztaszerű szósz és durvára őrölt pirospaprikából készül a külföldiek tetszését is elnyerte.

A szalonna mindenféle változatát szeretik a külföldiek is. Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-Bihari Napló

Olaj helyett is süthetünk vele

A szalonna is előkelő helyen áll a turisták kedvenc magyar ételeinek listáján.Bár a mai konyhának az egyik legmegosztóbb étele, de ez a külföldről érkezőket egyáltalán nem zavarja, egyszerűen rajonganak érte. Nemcsak önmagában ehetjük, egy jó kis fadeszkán hagymával és kenyérrel, de a lecsó alapízét is megadhatjuk, ha szalonna zsírjában sütjük meg a paprikát és a paradicsomot. A szalonnasütés még jó társasági program is egy kirándulásnál.