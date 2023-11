Méreg vagy orvosság a magyarok kedvenc étele? Most kiderült!

A szalonna az egyik legmegosztóbb magyar étel a sok finom falat között. Két -féle módon állnak hozzá az emberek: vagy nagyon szeretik, vagy nagyon nem.

Szalonna / Fotó: Pexels

Kezdjük az elején. Őseinknek indokolt volt sok szalonnát fogyasztaniuk. Egyfelől azért, mert gyakran csak ennyi jutott a tányérra némi kenyérrel és hagymával. Másrészt pedig magas kalóriatartalma miatt nagyon jót tett a földeken és a hidegben is az immunrendszernek. Így nem csoda, hogy a népi gyógyászat is régóta használja a szalonnát.

Nos, akik szeretik a szalonnát azoknak az a jó hírünk van, hogy hasznos Omega-6 zsírtartalma van és arachidonsavat tartalmaz. Ez elősegíti a koleszterinszint csökkenését, és javítja a szervezet ellenálló képességét

Kis mennyiségben fogyasztva támogatja a szervezet működését. Szabályozza a belső szervek izmainak összehúzódását. Szeléntartalma miatt dohányzóknak is jót tesz, mert erősíti az immunrendszert és megakadályozza az oxidációt. Alkoholfogyasztás esetén segít, hogy az ital lassan szívódjon fel a szervezetbe. De ízületi problémákra is gyógyír lehet. Sőt ekcémára is lehet használni.

Ugyanekkor a WHO rákkutató szervezete aggasztó tanulmányt hozott nyilvánosságra, amely szerint, akár ötven gramm feldolgozott (és itt a hangsúly a feldolgozotton lehet) kolbász- és szalonnaféle napi szintű fogyasztása 18 százalékkal növelheti a vastag- és végbélrák kockázatát. Természetesen ehhez az is kell, hogy az adott szervezet hajlamos legyen erre a fajta megbetegedésre – írja a Life.