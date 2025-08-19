Elpusztult Szása, a Fővárosi Állat- és Növénykert négy hónapja született kistigrise - írja az MTI. A Fővárosi Állat- és Növénykert Facebookon jelentette be a szívszorító tragédiát.

Ebbe beleszakad a szív: Meghalt a tigriskölyök a Fővárosi Állat- és Növénykertben Illusztráció: Pexels

"A legrosszabb hírrel jelentkezünk. Szása, a négy hónapos kistigris állapota végzetesen romlott. Bár az állatorvos csapatunk és a gondozóink éjt nappallá téve küzdöttek az életéért, és voltak bizakodásra okot adó pillanatok, de sajnos az apró nagyragadozó a kezelésekre érdemben nem reagált. Elveszítette látását, nem evett és képtelen volt néhány lépésnél többet megtenni. A gyógyszerek ellenére is újra és újra ismétlődő rohamok végül az élettel összeegyeztethetetlen állapotot idéztek elő Szásánál" - írták a Facebookon.

Elvesztése mindannyiunk számára megrendítő. Megható volt ugyanakkor látni azt a sok biztatást és jókívánságot, amit a korábbi posztunkhoz írtatok. Köszönjük, hogy lélekben ilyen sokan vele, és az életéért küzdő szakembereink mellett voltatok

- tették hozzá. Az állatkert hétfőn közölte, hogy kritikus állapotban van Szása, a kölyöktigris, aki akkor lett rosszul, amikor húgával játszott a kifutóban. A tavasszal született kölyköt agyvérzés és epilepsziás rohamok miatt kezelték, de nem tudtak segíteni rajta. A két kis szibériai tigris április 13-án született a fővárosi állatkertben. A kistigrisek szülei tavaly érkeztek az állatkertbe azzal a céllal, hogy az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) tigris tenyészprogramjának keretében szaporítsák őket.