Náci karlendítéssel integet a Tisza sajtófőnöke - fotó
Egyetlen percig sem tagadja a Tisza sajtófőnöke, hogy ő szerepel azon a felvételen, amelyen egy, az arcát eltakaró férfi náci karlendítéssel integet.
A Tisza Párt sajtófőnöke és debreceni országgyűlési képviselőjelöltje náci karlendítéssel üdvözölte a barátait. Miután a kép nyilvánosságra került, maga az érintett sem tagadta, hogy azon ő szerepel.
Tárkányi Zsolt elismerte, hogy ő látható a képen. Viszont szerinte ez nem az, aminek látszik. Radnai Márk szerint pedig Tárkányi csak integet.
- írja posztjában a Európai uniós ügyekért felelős miniszter, Bóka János.
"Szerintem ez meg csak a szokásos röhejes tiszás terelés, sumákolás és hazudozás. Aki egy pillantást vet a képre, az pontosan érti, amit lát. És most már azt is tudjuk, mire számíthatunk ezügyben a Tisza Párttól. Ők így integetnek. Mi pedig mondjuk ki, hogy nem akarunk antiszemita képviselőket az Országgyűlésben" - írja a miniszter.
