RETRO RÁDIÓ

100 milliós jachton luxizott Magyar Péter

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

„Luxizunk, luxizunk?”

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.07. 16:10
Módosítva: 2026.06.07. 16:29
Magyar Péter Tisza Párt Facebook

Százmilliós luxusjachton pihente ki fáradalmait Magyar Péter miniszterelnök. Hogy államférfiúi mivoltát hangsúlyozza – a Netflix-kormányzás jegyében – Boris Johnson bukott brit politikus Churchill könyvét tartotta a bal kezében. Jobb kezét pedig egy bizonyára jégbe hűtött sárgadinnyén nyugtatta. Mindezzel ő maga dicsekedett el a Facebookon – írja a Bors.

Százmilliós luxusjachton pihen a miniszterelnök...

A poszt még saját híveit is megdöbbentette. A kommentelők megkérdezték: „Ez már a Rose d'Dor?” „Luxizunk, luxizunk?”

Az ilyesfajta luxushajó nagyon ritka a Balatonon. A méregdrága jachtokat forgalmazók nem fukarkodnak a „végtelen eleganciát” leíró jelzőkkel:

 

Elképesztő méretek és egyedülálló technológiai megoldások kombinációja a minden luxus igényt kielégítő  jacht.

Végtelen elegancia
Elegancia és kényelem. Az elektromos hajózásban sosem látott koncepció abból az elképzelésből fakad, hogy olyan hajót hozzunk létre, amely a lehető legmagasabb minőségben minden igény kielégítésével hozza el a hajózás élményét. A hajó olyan innovatív megoldásokkal rendelkezik, amelyek maximalizálják a fedélzeti élet kényelmét és a könnyű használatot a vízen töltött idő minden pillanatában.

A  Magyar Péter kiélvezte luxushajó típusa a poszt alapján beazonosítva:  E-xcellence 820

Ára: 90-100 millió forint

Az E-xcellence 820 esetben ez a top 10 luxusérzetet adó felszereltség. Részletek az egyik forgalmazó ajánlatából:

1. Teljesen elektromos, szinte hangtalan hajtás

Ez az első dolog, amit mindenki észrevesz. Nincs motorbőgés, nincs vibráció, nincs dízelszag. A csend önmagában luxusérzetet ad.

2. Prémium lounge cockpit

A nagy, kanapészerű ülőfelületek inkább egy vízparti teraszra emlékeztetnek, mint egy hagyományos hajóra.

3. Steppelt, yacht minőségű kárpitozás

Pont olyan részlet, mint ami a fotódon is látszik. Azonnal magasabb kategóriát sugall.

4. Nagyméretű napozóágy

A legtöbb vendég automatikusan ide ül vagy fekszik ki. Ez a „dolce vita” elem.

5. Bármodul ital- és pohártárolóval

A hajózás társasági oldalát emeli prémium szintre. Koktél, prosecco, bor – ez erősen yachthangulat.

Link a hajó gyártójához: https://www.sticklboats.com/e-xcellence-820

Az egyik kommentelő feltette a legfontosabb kérdést: „Kié a jacht?”

 

A szálak Csatári Ernőhöz, a Tisza Párt siófoki képviselőjéhez vezetnek, aki korábban maga dicsekedett el azzal, hogy „apartman csomagokban” ő maga biztosít vendégeinek ilyen luxusjachtokat. Jól emlékszünk, Csatári Ernő  a Hír TV riporterét fellökő balhés vállalkozó. Csatári korábban a nemzeti oldalon keresett kapcsolatokat. Tény, hogy számos hozzá köthető turisztikai vállalkozás nagy összegű uniós és hazai támogatást zsebelhetett be az általa immár gyűlölt korábbi kormány jóvoltából.

A luxushajókat „apartmancsomagokban” értékesítik. Vajon Magyar Péter melyiket választotta?

 

 

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