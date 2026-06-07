100 milliós jachton luxizott Magyar Péter

Százmilliós luxusjachton pihente ki fáradalmait Magyar Péter miniszterelnök. Hogy államférfiúi mivoltát hangsúlyozza – a Netflix-kormányzás jegyében – Boris Johnson bukott brit politikus Churchill könyvét tartotta a bal kezében. Jobb kezét pedig egy bizonyára jégbe hűtött sárgadinnyén nyugtatta. Mindezzel ő maga dicsekedett el a Facebookon – írja a Bors.

Százmilliós luxusjachton pihen a miniszterelnök...

A poszt még saját híveit is megdöbbentette. A kommentelők megkérdezték: „Ez már a Rose d'Dor?” „Luxizunk, luxizunk?”

Az ilyesfajta luxushajó nagyon ritka a Balatonon. A méregdrága jachtokat forgalmazók nem fukarkodnak a „végtelen eleganciát” leíró jelzőkkel:

Elképesztő méretek és egyedülálló technológiai megoldások kombinációja a minden luxus igényt kielégítő jacht. Végtelen elegancia

Elegancia és kényelem. Az elektromos hajózásban sosem látott koncepció abból az elképzelésből fakad, hogy olyan hajót hozzunk létre, amely a lehető legmagasabb minőségben minden igény kielégítésével hozza el a hajózás élményét. A hajó olyan innovatív megoldásokkal rendelkezik, amelyek maximalizálják a fedélzeti élet kényelmét és a könnyű használatot a vízen töltött idő minden pillanatában.

A Magyar Péter kiélvezte luxushajó típusa a poszt alapján beazonosítva: E-xcellence 820

Ára: 90-100 millió forint

Az E-xcellence 820 esetben ez a top 10 luxusérzetet adó felszereltség. Részletek az egyik forgalmazó ajánlatából:

1. Teljesen elektromos, szinte hangtalan hajtás Ez az első dolog, amit mindenki észrevesz. Nincs motorbőgés, nincs vibráció, nincs dízelszag. A csend önmagában luxusérzetet ad. 2. Prémium lounge cockpit A nagy, kanapészerű ülőfelületek inkább egy vízparti teraszra emlékeztetnek, mint egy hagyományos hajóra. 3. Steppelt, yacht minőségű kárpitozás Pont olyan részlet, mint ami a fotódon is látszik. Azonnal magasabb kategóriát sugall. 4. Nagyméretű napozóágy A legtöbb vendég automatikusan ide ül vagy fekszik ki. Ez a „dolce vita” elem. 5. Bármodul ital- és pohártárolóval A hajózás társasági oldalát emeli prémium szintre. Koktél, prosecco, bor – ez erősen yachthangulat. Link a hajó gyártójához: https://www.sticklboats.com/e-xcellence-820

Az egyik kommentelő feltette a legfontosabb kérdést: „Kié a jacht?”