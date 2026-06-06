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Magyar Péternek üzent Orbán Viktor

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.06. 15:40
Magyar Péter migrációs paktum orbán viktor

Magyar Péternek üzent a legfrissebb Facebook-posztjában Orbán Viktor.

Magyar Péternek üzent Orbán Viktor / Fotó:  Miniszterelnöki Kabinetiroda

Ezt üzente Orbán Viktor

A Fidesz Elnöksége felszólítja a kormányt és a miniszterelnököt, haladéktalanul jelentsék be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani!

- írta.

 

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