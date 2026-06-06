Magyar Péternek üzent Orbán Viktor
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Magyar Péternek üzent a legfrissebb Facebook-posztjában Orbán Viktor.
Ezt üzente Orbán Viktor
A Fidesz Elnöksége felszólítja a kormányt és a miniszterelnököt, haladéktalanul jelentsék be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani!
- írta.
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