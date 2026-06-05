Orbán Viktor közösségi oldalán osztotta meg a Hírkereső-botrányról készült videót. A bejegyzésében elhangzik, hogy Holló Gábor több tízmillió forinttal támogatta a Tisza Pártot, így a Hírkereső működése a kormányváltást segítette azzal, hogy háttérbe szorította a jobboldali sajtót.

Hírkereső-botrány: Szándékosan nyomta le a jobboldali sajtót a Hírkereső

Fotó: Anadolu via AFP

Hírkereső-botrány: Szándékosan nyomta le a jobboldali sajtót a Hírkereső

Hírkereső-botrány. Micsoda disznóság!

– reagált bejegyzésében Orbán Viktor.