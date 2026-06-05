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Hírkereső-botrány: Szándékosan nyomta le a jobboldali sajtót a Hírkereső

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Reagált Orbán Viktor. Ez történt valójában a Hírkeresővel? Egyértelműek a jelek.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.05. 15:44
Módosítva: 2026.06.05. 15:45
Hírkereső Tisza Párt botrány

Orbán Viktor közösségi oldalán osztotta meg a Hírkereső-botrányról készült videót. A bejegyzésében elhangzik, hogy Holló Gábor több tízmillió forinttal támogatta a Tisza Pártot, így a Hírkereső működése a kormányváltást segítette azzal, hogy háttérbe szorította a jobboldali sajtót.

Hírkereső-botrány: Szándékosan nyomta le a jobboldali sajtót a hírkereső
Hírkereső-botrány: Szándékosan nyomta le a jobboldali sajtót a Hírkereső
Fotó: Anadolu via AFP

Hírkereső-botrány: Szándékosan nyomta le a jobboldali sajtót a Hírkereső

Hírkereső-botrány. Micsoda disznóság!

– reagált bejegyzésében Orbán Viktor.

 

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