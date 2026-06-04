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„Egy vérből valók vagyunk!” – látványos videóval üzent Orbán Viktor a nemzeti összetartozás napján

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A Fidesz elnöke a közösségi oldalán jelentkezett a videóval. Orbán Viktor így emlékezett meg a nemzeti összetartozás napjáról.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.04. 14:24
Módosítva: 2026.06.04. 14:33
üzenet Orbán Viktor emlékezés nemzeti összetartozás napja

Mint az ismert, június 4-e a nemzeti összetartozás napja, amikor a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékezünk. Ma, a nemzeti összetartozás napján a világon mindenütt tüzeket gyújtanak a magyarok, hogy emlékeztessenek arra: bárhol élünk is, mi, magyarok összetartozunk.

Orbán Viktor
Orbán Viktor – Fotó: AFP / AFP

Orbán Viktor: Egy vérből valók vagyunk!

A nemzeti összetartozás napjáról Orbán Viktor sem feledkezett meg. A Fidesz elnöke a közösségi oldalán egy látványos videót tett ki, amihez csak ennyit fűzött:

Egy vérből valók vagyunk!

 

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