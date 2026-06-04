„Egy vérből valók vagyunk!” – látványos videóval üzent Orbán Viktor a nemzeti összetartozás napján
A Fidesz elnöke a közösségi oldalán jelentkezett a videóval. Orbán Viktor így emlékezett meg a nemzeti összetartozás napjáról.
Mint az ismert, június 4-e a nemzeti összetartozás napja, amikor a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékezünk. Ma, a nemzeti összetartozás napján a világon mindenütt tüzeket gyújtanak a magyarok, hogy emlékeztessenek arra: bárhol élünk is, mi, magyarok összetartozunk.
Orbán Viktor: Egy vérből valók vagyunk!
A nemzeti összetartozás napjáról Orbán Viktor sem feledkezett meg. A Fidesz elnöke a közösségi oldalán egy látványos videót tett ki, amihez csak ennyit fűzött:
Egy vérből valók vagyunk!
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