„Egy vérből valók vagyunk!” – látványos videóval üzent Orbán Viktor a nemzeti összetartozás napján

Mint az ismert, június 4-e a nemzeti összetartozás napja, amikor a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékezünk. Ma, a nemzeti összetartozás napján a világon mindenütt tüzeket gyújtanak a magyarok, hogy emlékeztessenek arra: bárhol élünk is, mi, magyarok összetartozunk.

Orbán Viktor – Fotó: AFP / AFP

Orbán Viktor: Egy vérből valók vagyunk!

A nemzeti összetartozás napjáról Orbán Viktor sem feledkezett meg. A Fidesz elnöke a közösségi oldalán egy látványos videót tett ki, amihez csak ennyit fűzött: