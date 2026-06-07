Tragikus hírt jelentettek be: elhunyt a legendás színész

Életét vesztette a legendás színész, aki többek közt az Örökkön-örökkében is szerepelt. Ügynöksége jelentette be, hogy a 93 éves Patrick Godfrey nemrég a családja körében elhunyt.

93 évesen elhunyt a Doctor Who sztárja / Fotó: Forrás: Pexels

Szerettei körében hunyt el a Doctor Who sztárja

Ügynöksége, a Markham Froggatt & Irwin a közleményében így fogalmazott:

Mély szomorúsággal erősítjük meg, hogy Patrick Godfrey tegnap este elhunyt. Békésen, otthonában, családja körében halt meg. Paddy rendkívül tehetséges színész és figyelemre méltó személyiség volt, nagyon fog hiányozni nekünk.

A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Patricket felesége, Amanda Walker gyászolja, aki a 28 héttel később és a Szoba kilátással című filmekben játszott szerepeiről ismert. Patrick és Amanda 1960-ban kötöttek házasságot, és két gyermekük született: Kate, aki a Royal Shakespeare Company hangvezetője, és Richard.

Patrick Godfrey karrierje során olyan színészekkel játszott együtt, mint John Cleese, Dame Judi Dench, a néhai Maggie Smith, és még sokan mások. Későbbi filmszerepei között szerepelt A nyomorultak, amelyben Hugh Jackman, Anne Hathaway és Russell Crowe is játszott. A televízióban Cosworth őrnagyként tűnt fel a Doctor Who két, 1971-ben sugárzott epizódjában.

1987 és 1996 között három különböző szerepet játszott a The Bill című sorozatban. Utolsó képernyőn való megjelenése Az Úr sötét anyagai című sorozat 2019-es epizódjában volt, ahol a komornyikot alakította – számolt be róla a Mirror.

A rajongók a közösségi médiában tisztelegtek a sztár előtt:

Elhunyt az a szeretett brit színész, aki életre keltette a mesebeli apát. Hosszú, stílusos karrierje volt. Nyugodj békében!