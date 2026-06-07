Rubint Réka a kórházból üzent, Nánási Pál elhagyta az országot, Domján Evelin az újrakezdés mellett döntött – Heti TOP 5

Hatalmas aggodalmat váltott ki a rajongókból a fitneszkirálynő legfrissebb bejelentkezése. Mint az a cikkünkből kiderült, a súlyos, agresszív lágyrészszarkómával küzdő Rubint Réka egy nem várt orvosi beavatkozás miatt kénytelen volt lemondani a hétvégi gyáli edzését. Réka a kórházból üzenve elárulta: a bajban sem hagyja cserben a követőit, a háttérország azonnal mozgósította magát, így Schobert Norbi és Lara ugrottak be helyette a színpadra, amíg ő a legfontosabb csatáját vívja.

Rubint Réka kórházból küldött üzenete több volt, mint megható (Fotó: mw)

Rubint Réka betegsége kapcsán újabb hír került a toplistára

A hét legmegrázóbb és egyben legreménytelibb vallomása Schobert Norbihoz köthető. A fitneszguru elárulta, hogy szó szerint élete missziójaként tekint felesége megmentésére a gyilkos kórral szembeni harcban. Norbi teljesen beleásta magát a nemzetközi rákkutatásba: a kísérleti orosz vakcina mellett egy Németországban elérhető, Nobel-díjas dendritikus sejtterápiában látja a megoldást, amely egy közeli ismerősüket már teljesen daganatmentessé tette. Norbi beszédes hasonlattal élt a küzdelem kapcsán: „Ha az ember gurul le egy lejtőn a szakadék felé, akkor minden fűszálban megkapaszkodik.”

Schobert Norbert és Rubint Réka a legnagyobb bajban is elképesztően erős szövetséget alkot (Fotó: Tumbász Hédi)

Zokogásban tört ki Szuperák Barbara Ibiza éjszakájában

Ami egy átlagos luxusnyaralásnak indult, az egy kerek három éve tartó zenei megszállottság könnyeibe torkollott. Szuperák Barbara a könnyeivel küszködve vallotta be követőinek, hogy Jolly olyat tett a születésnapján, amit soha életében nem felejt el. A mulatós sztár titokban Ibizára repítette szerelmét, hogy élőben hallgathassa meg azt a klubhimnuszt, ami évek óta az agyába égett – a meglepetés pedig annyira betalált, hogy Barbi szerint élete legnagyobb buliját élte át.

Jolly Szuperák Barbit egy különleges meglepetéssel köszöntötte fel (Fotó: TV2)

„Az elmúlt napokban rejtőzködtem” – Ördög Nóra férje hirtelen elhagyta az országot

Alig ért haza Ördög Nóra a 2026-os Ázsia Expressz embert próbáló forgatásáról, férje, Nánási Pál máris vette a sátorfáját – pontosabban a motorját. A népszerű fotós Szardínia felé vette az irányt egy kis magányos feltöltődésre. Pali ráadásul egy elképesztő, 450 fős olasz luxusesküvő előkészületeibe botlott a hegyek között, ahonnan videón üzent a feleségének: ha lesz még esküvőjük, valami ilyesmit szeretne. Majd gyorsan hozzátette a realitást is: „Esélytelen”.