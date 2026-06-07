RETRO RÁDIÓ

Rubint Réka a kórházból üzent, Nánási Pál elhagyta az országot, Domján Evelin az újrakezdés mellett döntött – Heti TOP 5

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Az elmúlt napokban kaptunk drámai híreket a kórházi ágy mellől, szemtanúi lehettünk egy luxusszigeten történt zokogásnak, de egy rejtélyes „lelépés” és egy félresikerült házi projekt is alaposan felkorbácsolta az indulatokat. Összegyűjtöttük azt az öt cikket, amely az elmúlt hét napban mindenkinek témát adott a kávészünetekben. Lássuk a heti toplistát Rubint Rékával az élen!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.07. 17:10
Rubint Réka Szuperák Barbara Metropol Heti Top 5 nánási pál Domján Evelin Ördög Nóra

Hatalmas aggodalmat váltott ki a rajongókból a fitneszkirálynő legfrissebb bejelentkezése. Mint az a cikkünkből kiderült, a súlyos, agresszív lágyrészszarkómával küzdő Rubint Réka egy nem várt orvosi beavatkozás miatt kénytelen volt lemondani a hétvégi gyáli edzését. Réka a kórházból üzenve elárulta: a bajban sem hagyja cserben a követőit, a háttérország azonnal mozgósította magát, így Schobert Norbi és Lara ugrottak be helyette a színpadra, amíg ő a legfontosabb csatáját vívja.

Rubint Réka rákkal küzd, de még így is gondol a rajongóira.
Rubint Réka kórházból küldött üzenete több volt, mint megható (Fotó: mw)

Rubint Réka betegsége kapcsán újabb hír került a toplistára

A hét legmegrázóbb és egyben legreménytelibb vallomása Schobert Norbihoz köthető. A fitneszguru elárulta, hogy szó szerint élete missziójaként tekint felesége megmentésére a gyilkos kórral szembeni harcban. Norbi teljesen beleásta magát a nemzetközi rákkutatásba: a kísérleti orosz vakcina mellett egy Németországban elérhető, Nobel-díjas dendritikus sejtterápiában látja a megoldást, amely egy közeli ismerősüket már teljesen daganatmentessé tette. Norbi beszédes hasonlattal élt a küzdelem kapcsán: „Ha az ember gurul le egy lejtőn a szakadék felé, akkor minden fűszálban megkapaszkodik.”

Schobert Norbert és Rubint Réka – a legnagyobb bajban is elképesztően erős szövetséget alkot
Schobert Norbert és Rubint Réka a legnagyobb bajban is elképesztően erős szövetséget alkot (Fotó: Tumbász Hédi)

Zokogásban tört ki Szuperák Barbara Ibiza éjszakájában

Ami egy átlagos luxusnyaralásnak indult, az egy kerek három éve tartó zenei megszállottság könnyeibe torkollott. Szuperák Barbara a könnyeivel küszködve vallotta be követőinek, hogy Jolly olyat tett a születésnapján, amit soha életében nem felejt el. A mulatós sztár titokban Ibizára repítette szerelmét, hogy élőben hallgathassa meg azt a klubhimnuszt, ami évek óta az agyába égett – a meglepetés pedig annyira betalált, hogy Barbi szerint élete legnagyobb buliját élte át.

Jolly valóra váltotta párja legnagyobb álmát.
Jolly Szuperák Barbit egy különleges meglepetéssel köszöntötte fel (Fotó: TV2)

„Az elmúlt napokban rejtőzködtem” – Ördög Nóra férje hirtelen elhagyta az országot

Alig ért haza Ördög Nóra a 2026-os Ázsia Expressz embert próbáló forgatásáról, férje, Nánási Pál máris vette a sátorfáját – pontosabban a motorját. A népszerű fotós Szardínia felé vette az irányt egy kis magányos feltöltődésre. Pali ráadásul egy elképesztő, 450 fős olasz luxusesküvő előkészületeibe botlott a hegyek között, ahonnan videón üzent a feleségének: ha lesz még esküvőjük, valami ilyesmit szeretne. Majd gyorsan hozzátette a realitást is: „Esélytelen”.

„Sajnos nem sikerült.” – Megrázó kudarc után az újrakezdés mellett döntött Vastag Csaba felesége

Domján Evelin nem köntörfalazott az Instagram-oldalán, nyíltan felvállalta a követői előtt, hogy valami bizony nagyon félrement otthon. Bár a drámai szavak hallatán sokan a legrosszabbra gondoltak, a cikkünkből kiderült, hogy a házasságuk sziklaszilárd, csupán a házi bodzaszörpprojekt dőlt romba az első körben. Evelin azonban nem adta fel: az újrakezdés mellett döntött, és a második nekifutásra már 25 liter isteni nedű pihen a dunsztban, amire Vastag Csaba is mérhetetlenül büszke.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu