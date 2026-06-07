Rubint Réka a kórházból üzent, Nánási Pál elhagyta az országot, Domján Evelin az újrakezdés mellett döntött – Heti TOP 5
Az elmúlt napokban kaptunk drámai híreket a kórházi ágy mellől, szemtanúi lehettünk egy luxusszigeten történt zokogásnak, de egy rejtélyes „lelépés” és egy félresikerült házi projekt is alaposan felkorbácsolta az indulatokat. Összegyűjtöttük azt az öt cikket, amely az elmúlt hét napban mindenkinek témát adott a kávészünetekben. Lássuk a heti toplistát Rubint Rékával az élen!
Hatalmas aggodalmat váltott ki a rajongókból a fitneszkirálynő legfrissebb bejelentkezése. Mint az a cikkünkből kiderült, a súlyos, agresszív lágyrészszarkómával küzdő Rubint Réka egy nem várt orvosi beavatkozás miatt kénytelen volt lemondani a hétvégi gyáli edzését. Réka a kórházból üzenve elárulta: a bajban sem hagyja cserben a követőit, a háttérország azonnal mozgósította magát, így Schobert Norbi és Lara ugrottak be helyette a színpadra, amíg ő a legfontosabb csatáját vívja.
Rubint Réka betegsége kapcsán újabb hír került a toplistára
A hét legmegrázóbb és egyben legreménytelibb vallomása Schobert Norbihoz köthető. A fitneszguru elárulta, hogy szó szerint élete missziójaként tekint felesége megmentésére a gyilkos kórral szembeni harcban. Norbi teljesen beleásta magát a nemzetközi rákkutatásba: a kísérleti orosz vakcina mellett egy Németországban elérhető, Nobel-díjas dendritikus sejtterápiában látja a megoldást, amely egy közeli ismerősüket már teljesen daganatmentessé tette. Norbi beszédes hasonlattal élt a küzdelem kapcsán: „Ha az ember gurul le egy lejtőn a szakadék felé, akkor minden fűszálban megkapaszkodik.”
Zokogásban tört ki Szuperák Barbara Ibiza éjszakájában
Ami egy átlagos luxusnyaralásnak indult, az egy kerek három éve tartó zenei megszállottság könnyeibe torkollott. Szuperák Barbara a könnyeivel küszködve vallotta be követőinek, hogy Jolly olyat tett a születésnapján, amit soha életében nem felejt el. A mulatós sztár titokban Ibizára repítette szerelmét, hogy élőben hallgathassa meg azt a klubhimnuszt, ami évek óta az agyába égett – a meglepetés pedig annyira betalált, hogy Barbi szerint élete legnagyobb buliját élte át.
„Az elmúlt napokban rejtőzködtem” – Ördög Nóra férje hirtelen elhagyta az országot
Alig ért haza Ördög Nóra a 2026-os Ázsia Expressz embert próbáló forgatásáról, férje, Nánási Pál máris vette a sátorfáját – pontosabban a motorját. A népszerű fotós Szardínia felé vette az irányt egy kis magányos feltöltődésre. Pali ráadásul egy elképesztő, 450 fős olasz luxusesküvő előkészületeibe botlott a hegyek között, ahonnan videón üzent a feleségének: ha lesz még esküvőjük, valami ilyesmit szeretne. Majd gyorsan hozzátette a realitást is: „Esélytelen”.
„Sajnos nem sikerült.” – Megrázó kudarc után az újrakezdés mellett döntött Vastag Csaba felesége
Domján Evelin nem köntörfalazott az Instagram-oldalán, nyíltan felvállalta a követői előtt, hogy valami bizony nagyon félrement otthon. Bár a drámai szavak hallatán sokan a legrosszabbra gondoltak, a cikkünkből kiderült, hogy a házasságuk sziklaszilárd, csupán a házi bodzaszörpprojekt dőlt romba az első körben. Evelin azonban nem adta fel: az újrakezdés mellett döntött, és a második nekifutásra már 25 liter isteni nedű pihen a dunsztban, amire Vastag Csaba is mérhetetlenül büszke.
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