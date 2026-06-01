„Sajnos nem sikerült” – az újrakezdés mellett döntött Vastag Csaba felesége

„Mindig mindent újra lehet kezdeni, ha kellő akarat és kitartás van hozzá” – írta Domján Evelin friss Instagram-posztjában Vastag Csaba felesége egy csomó üveg mellett mosolyog.

Vastag Csaba felesége úgy döntött: nem szégyelli a kudarcot

Íme a munkám gyümölcse: 25 liter bodzaszörp. Ezt a befőzést teljesen egyedül csináltam szedéstől a dunsztolásig, amire nagyon büszke vagyok. Az első adag sajnos nem sikerült, de még egyszer megpróbáltam és isteni lett

– árulta el közösségi oldalán Domján Evelin.

Bejegyzéséhez férje, Vastag Csaba is hozzászólt.

Nagyon Büszke vagyok Rád

– írta az énekes. De nem csak ő dicsérte Evelint, rengetegen reagáltak a bejegyzésre. Íme néhány:

„Nagyon ügyes vagy! Kedvencem a bodza minden formában.”

„Nagyon ügyes vagy. Annyira jó látni, hogy ilyen fiatalon viszed tovább a befőzési, főzési, sütési hagyományokat! Jó tanítód volt”

„Ennyit mikor fogtok 2- en meginni?! Nagyon ügyes vagy!”

Utóbbinak választ is Domján Evelin:

„Ajándékba is viszünk belőle, nagy a család mindkét oldalról.”