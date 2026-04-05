A Nagy Duett döntőse babka recepttel kíván kellemes húsvéti ünnepeket – Videó
Domján Evelin videója láttán az embernek kedve támad sütni! A Nagy Duett döntősének babka receptje mindent visz!
Mivel húsvét vasárnap élő adásban a kiesettek állnak kamerák elé, Domján Evelin számára maradt idő készülni az ünnepre. A Nagy Duett döntőse – húsvétra való tekintettel – fenséges izraeli kalácsot készített. A babka receptjét és megalkotásának folyamatát az Instagram-oldalán tette közzé Vastag Csaba felesége.
Így készíti a babkát A Nagy Duett döntőse, Domján Evelin
„Kellemes Húsvéti Ünnepeket!” – írta Instagram-oldalán Domján Evelin, aki követői legnagyobb örömére nem csak azt mutatta meg, hogy, de azt is, miből készíti a babkát, az izraeli kalácsot. Íme!
Babka recept
Hozzávalók:
- 150 ml tej (én kókusztejet használtam)
- 150 ml meleg víz
- 1 kocka élesztő
- 90 g vaj
- 2 db tojás
- 100g cukor
- 1 csipet só
- 700 g liszt
Sütés: 180 fokon 40 percig.
Nézd meg a látványos videót!
