A Nagy Duett döntőse babka recepttel kíván kellemes húsvéti ünnepeket – Videó

Mivel húsvét vasárnap élő adásban a kiesettek állnak kamerák elé, Domján Evelin számára maradt idő készülni az ünnepre. A Nagy Duett döntőse – húsvétra való tekintettel – fenséges izraeli kalácsot készített. A babka receptjét és megalkotásának folyamatát az Instagram-oldalán tette közzé Vastag Csaba felesége.

Elképesztően látványosan készül A Nagy Duett döntősének húsvéti babkája (Fotó: Mediaworks archívum)

Így készíti a babkát A Nagy Duett döntőse, Domján Evelin

„Kellemes Húsvéti Ünnepeket!” – írta Instagram-oldalán Domján Evelin, aki követői legnagyobb örömére nem csak azt mutatta meg, hogy, de azt is, miből készíti a babkát, az izraeli kalácsot. Íme!

Babka recept

Hozzávalók:

150 ml tej (én kókusztejet használtam)

150 ml meleg víz

1 kocka élesztő

90 g vaj

2 db tojás

100g cukor

1 csipet só

700 g liszt

Sütés: 180 fokon 40 percig.

Nézd meg a látványos videót!