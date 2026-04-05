A Nagy Duett döntőse babka recepttel kíván kellemes húsvéti ünnepeket – Videó

Domján Evelin videója láttán az embernek kedve támad sütni! A Nagy Duett döntősének babka receptje mindent visz!

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.04.05.
Mivel húsvét vasárnap élő adásban a kiesettek állnak kamerák elé, Domján Evelin számára maradt idő készülni az ünnepre. A Nagy Duett döntőse – húsvétra való tekintettel – fenséges izraeli kalácsot készített. A babka receptjét és megalkotásának folyamatát az Instagram-oldalán tette közzé Vastag Csaba felesége.

Elképesztően látványosan készül A Nagy Duett döntősének húsvéti babkája

Így készíti a babkát A Nagy Duett döntőse, Domján Evelin

„Kellemes Húsvéti Ünnepeket!” – írta Instagram-oldalán Domján Evelin, aki követői legnagyobb örömére nem csak azt mutatta meg, hogy, de azt is, miből készíti a babkát, az izraeli kalácsot. Íme!

Babka recept 

Hozzávalók:

  • 150 ml tej (én kókusztejet használtam)
  • 150 ml meleg víz
  • 1 kocka élesztő 
  • 90 g vaj
  • 2 db tojás 
  • 100g cukor 
  • 1 csipet só
  • 700 g liszt 

Sütés: 180 fokon 40 percig.

