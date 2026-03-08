RETRO RÁDIÓ

„Nem tudtam megmozdulni” – orvosnál kezdte a reggelt Vastag Csaba

Nem kell aggódni, A Nagy Duett műsorából nem marad ki az énekes.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.08. 16:40
Módosítva: 2026.03.08. 17:13
Úgy tűnik, A Nagy Duett versenyzői sorra sérülnek le. Tolvai Reni nemrég számolt be már 3 hónapja tartó térdfájdalmáról, vasárnap reggelre pedig Vastag Csaba bénult meg a hátfájdalomtól.

Orvossal indította a napot Vastag Csaba. Fotó: Mediaworks archív

Orvosnál kezdte a verseny reggelét Vastag Csaba

„Nem szeretnék és nem is szoktam panaszkodni, de sajnos úgy alakult, hogy ma reggelre már nem tudtam megmozdulni” – írta Instagram-történetében az énekes, aki, úgy tűnik, hátfájdalmakkal kereste fel orvosát. Saját elmondása szerint nem volt kérdés, hogy gyorsan meg kell oldani a problémát, ugyanis ma este már A Nagy Duett versenyében kell remekelnie.

Azon leszek, hogy kihozzam magamból a maximumot ma este

– írta Vastag Csaba, aki emlékeztette rajongót, hogy ma este 18:55-kor kezdődik A Nagy Duett a TV2-n.

 

