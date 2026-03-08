„Valami baj van a jobb térdemmel” – őszintén beszélt balesetéről Tolvai Reni

„Szóval, hogy valami baj van a jobb térdemmel, ez most már biztos” – írta legújabb Instagram-posztjában Tolvai Reni, aki még a heves havazások alatt szenvedett el egy váratlan balesetet. Bár saját elmondása szerint elsőre nem tűnt úgy mintha nagyon megsérült volna, mostanra már egészen más helyzet.

Nem akar orvoshoz fordulni Tolvai Reni: fél, hogy kiesik A Nagy Duettből

Bár Tolvai Reni nem szeretne orvoshoz menni, úgy látszik már 3 hónapja tartó fájdalma most megkövetelte ezt.

Ez úgy volt, hogy január első hetében elestem a jeges-havas-sáros úton, mert azt gondoltam, hogy it’s okay magas sarkúban lesétálni itthonról az étteremig, ahová egy eseményre voltam hivatalos (200 méterre van) mindegy. Megérkeztem, és, ahogy nyitottam az ajtót elcsúsztam a trutymós havas jeges peremen

– mesélte az énekesnő.

Bár többen is Tolvai Reni segítségére siettek, és végül a kellemetlen esés után nagy mosollyal ment be az eseményre, másnap rádöbbent arra, hogy mégsem úszta meg a történteket sértetlenül.

Másnap arra keltem hogy nem mozdul a lábam, és galaxy színekben pompázik, viszont nem dagadt be. Úgy voltam vele jól van, semmike, majd elmúlik, kit érdekel. Tudtam vele járni, hajlításnál fájt csak, de nem adtam neki túl nagy jelentőséget ugyanúgy edzettem vele. Kb. egy hét alatt eltűnt a lilulás és örültem. Elindult a felkészülés az MVM Dome 3 napos nagyszabású show-ra, illetve A Nagy Duett-próbák, táncpróbák, klip- forgatások stb... Éreztem végig, hogy valami nem oké mert nem tudok térdre menni, guggolásoknál is érzem, ilyen nyilalló fajdalom mintha ott belül valami lett volna, de továbbra sem mentem orvoshoz mert semmire nincs idő.

Az énekesnő elárulta, hogy az első A Nagy Duett-es előadása során fájdalmak között tudott csak térdelni a tánc közben, de senkinek sem mondott semmit, hanem végigcsinálta az összes próbát és a fellépést is.

Na, de a lényeg a lényeg, hogy eltelt most már 3 hónap, és most is rettenetesen fáj, ha a térdem érintkezik a földdel, és igen majdnem minden produkcióban ez megtörténik napi többször is. Most tőletek kérdezem mit csináljak vele???

– fordult tanácsért rajongóihoz.