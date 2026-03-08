RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ha szükséges, beavatkozik az állam a benzinárakba

A miniszterelnök a debreceni Háborúellenes Gyűlésen beszélt a kidolgozott terveikről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.08. 09:33
Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés debreceni állomásán beszélt az üzemanyagárak helyzetéről. A miniszterelnök szerint az a terv, ami mentén haladnak, már a választások előtt eredményre vezethet. A kormány azonban készül B tervvel is.

Orbán Viktort egy Lázárinfó keretében lehetett kérdezni a debreceni Háborúellenes Gyűlésen
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw

Ha az árak a világpiac miatt elérnék Magyarországon azt a szintet, amit már az emberek nem tudnak megfizetni, vagy az önök gazdálkodását lelehetetlenné teszi az árszint, akkor be fogunk avatkozni

- válaszolta Orbán Viktor egy nézői kérdésre. A miniszterelnök szerint ez egy nagyon érzékeny eszköz a kormány kezében, de végső esetben nem habozna kinyitni a megfelelő dossziét.

Erre nekünk van egy dossziénk. Egy maximált ár, az van ráírva erre a dossziéra. Ha szükséges, kinyitjuk. Nem jó dolog, zavart okoz, nagyon érzékeny eszköz, de ha nincs más választásunk, akkor azt ki fogjuk nyitni.

A kormányfő emlékeztetett, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárása és a közel-keleti konfliktus egyaránt veszélyt jelent az európai üzemanyagárakra - írja a Ripost.

Nekünk ezt a küzdelmet az ukránokkal a Barátság olajvezeték újranyitásának kérdésében meg kell nyernünk. Nekünk ez egzisztenciális kérdés 

– jelentette ki a kormányfő. 

