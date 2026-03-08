Papp László: "Ha valamikor van aktualitása annak, hogy a háború ellen felemeljük a szavunkat, az most van!"

Papp László, Debrecen polgármestere a Digitális Polgári Körök által tegnap, március 7-én megrendezett debreceni Háborúellenes Gyűlésen fejtette ki véleményét a Ripostnak háború és béke kérdésében. Papp László szerint a mostani választás tétje óriási. Hiszen Zelenszkij Magyar Péterrel összejátszva megzsarolta a teljes magyar nemzetet, és most már fenyegetőzik is. Orbán Viktor miniszterelnököt az ukrán elnök ugyanis halálosan megfenyegette.

Papp László, Debrecen polgármestere a debreceni Háborúellenes Gyűlésen / Forrás: Mediaworks

Papp László szerint a mostani választáson háború és béke kérdéséről döntünk

Papp László, Debrecen polgármestere szerint a mostani választás tétje óriási. A debreceni Háborúellenes Gyűlésen hangsúlyozta, hogy a gyűlést különösen aktuálissá teszi a Közel-Kelet térségében kirobbant újabb háború, és Zelenszkij halálos fenyegetőzése.

Európa egy nagyon nagy kihívás előtt áll. A szomszédban, Ukrajna területén háború zajlik. Energiaválság fenyeget bennünket. A Közel-Kelet térségében újabb háborús konfliktus robbant ki. Tehát ha valamikor van aktualitása annak, hogy a háború ellen felemeljük a szavunkat, az most van

- nyilatkozta Papp László a Ripostnak, majd hozzátette: