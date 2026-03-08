Papp László: "Ha valamikor van aktualitása annak, hogy a háború ellen felemeljük a szavunkat, az most van!"
Papp László, Debrecen polgármestere szerint a mostani választás tétje óriási. A debreceni Háborúellenes Gyűlésen fejtette ki véleményét a Ripostnak.
Papp László, Debrecen polgármestere a Digitális Polgári Körök által tegnap, március 7-én megrendezett debreceni Háborúellenes Gyűlésen fejtette ki véleményét a Ripostnak háború és béke kérdésében. Papp László szerint a mostani választás tétje óriási. Hiszen Zelenszkij Magyar Péterrel összejátszva megzsarolta a teljes magyar nemzetet, és most már fenyegetőzik is. Orbán Viktor miniszterelnököt az ukrán elnök ugyanis halálosan megfenyegette.
Papp László, Debrecen polgármestere szerint a mostani választás tétje óriási. A debreceni Háborúellenes Gyűlésen hangsúlyozta, hogy a gyűlést különösen aktuálissá teszi a Közel-Kelet térségében kirobbant újabb háború, és Zelenszkij halálos fenyegetőzése.
Európa egy nagyon nagy kihívás előtt áll. A szomszédban, Ukrajna területén háború zajlik. Energiaválság fenyeget bennünket. A Közel-Kelet térségében újabb háborús konfliktus robbant ki. Tehát ha valamikor van aktualitása annak, hogy a háború ellen felemeljük a szavunkat, az most van
- nyilatkozta Papp László a Ripostnak, majd hozzátette:
Ezt ráadásul kifejezetten aktuálissá teszi a fenyegető hangvétel, az a hangnem amelyet Zelenszkij elnök az elmúlt napokban megengedett magának a magyar miniszterelnökkel szemben.
