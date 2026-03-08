RETRO RÁDIÓ

Az ismert influenszer nem kertelt: „Nem kérünk Brüsszelből és a háborúpárti Tisza pártból!”

Az influenszer szerint a háborúpárti Tisza párt már leadta a voksát Ukrajnára. Veres Zsolt erdélyi influenszer egyértelműen fogalmazott a debreceni Háborúellenes Gyűlésen a Metropolnak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.08. 11:53
Módosítva: 2026.03.08. 13:16
Háborúellenes Gyűlés Zelenszkij Tisza Veres Zsolt háború

Veres Zsolt erdélyi influenszer a Digitális Polgári Körök által szervezett debreceni Háborúellenes Gyűlésen válaszolt a Metropol kérdéseire tegnap, március 7-én. Az erdélyi influenszer hangsúlyozta: „nem kérünk Brüsszelből és a háborúpárti Tisza Pártból”. Azt is kifejtette, hogy miért: a Tisza Párt már leadta a voksát Ukrajnára.

Veres Zsolt
Veres Zsolt influenszer: „Nem kérünk a háborúpárti Tiszából” Forrás: Facebook

Veres Zsolt szerint a Tisza egyértelműen háborúpárti

Veres Zsolt erdélyi véleményformáló felhívta a figyelmünket arra, hogy Zelenszkij és Magyar Péter szövetségesek.

Ez egy nagyon hosszan elhúzódó, végeláthatatlan konfliktus, ami rengeteg pénzt, rengeteg életet felemészt. Semmiképp nem akarunk mi ebbe belesodródni. Hogyha megmarad a nemzeti kormány, akkor ki tudunk maradni ebből a konfliktusból, viszont hogyha egy Brüsszel-kompatibilis, egy Kijev-párti kormány kerül hatalomra, akkor megvan az esélye, hogy ebbe bele fogunk sodródni, hiszen Zelenszkij és Magyar Péter szövetségesek

– nyilatkozta az influenszer a Tisza Párt ukrán barát politikájával kapcsolatban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu