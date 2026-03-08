Az ismert influenszer nem kertelt: „Nem kérünk Brüsszelből és a háborúpárti Tisza pártból!”

Veres Zsolt erdélyi influenszer a Digitális Polgári Körök által szervezett debreceni Háborúellenes Gyűlésen válaszolt a Metropol kérdéseire tegnap, március 7-én. Az erdélyi influenszer hangsúlyozta: „nem kérünk Brüsszelből és a háborúpárti Tisza Pártból”. Azt is kifejtette, hogy miért: a Tisza Párt már leadta a voksát Ukrajnára.

Veres Zsolt influenszer: „Nem kérünk a háborúpárti Tiszából” Forrás: Facebook

Veres Zsolt szerint a Tisza egyértelműen háborúpárti

Veres Zsolt erdélyi véleményformáló felhívta a figyelmünket arra, hogy Zelenszkij és Magyar Péter szövetségesek.

Ez egy nagyon hosszan elhúzódó, végeláthatatlan konfliktus, ami rengeteg pénzt, rengeteg életet felemészt. Semmiképp nem akarunk mi ebbe belesodródni. Hogyha megmarad a nemzeti kormány, akkor ki tudunk maradni ebből a konfliktusból, viszont hogyha egy Brüsszel-kompatibilis, egy Kijev-párti kormány kerül hatalomra, akkor megvan az esélye, hogy ebbe bele fogunk sodródni, hiszen Zelenszkij és Magyar Péter szövetségesek

– nyilatkozta az influenszer a Tisza Párt ukrán barát politikájával kapcsolatban.