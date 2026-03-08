Zümmögő ufót láttak lebegni egy nagyváros felett

Egy klasszikus repülő csészealjat, azaz ufót láttak lebegni Liverpool ikonikus Royal Albert Dockja felett, mielőtt az egy pukkanással eltűnt. A megjelent fényképek állítólag egy korong alakú járművet ábrázolnak, amelynek – egy szemtanú szerint – „fény volt az elején”.

Ufót látott egy férfi, aki boszorkánysággal is foglalkozik / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A 27 éves Gideon Allen, aki Liverpool belvárosában lakik, közel ahhoz a helyhez, ahol az észlelés történt, azt állítja, hogy az ufót a Mersey folyó felett látta körülbelül reggel 6 órakor, március 1-jén, vasárnap.

Hallottam egy zümmögő hangot, felnéztem, és elég alacsonyan volt, a víz felett lebegett és cikázott az Albert Docknál, a Kings Dock parkolója felé. Néhány másodpercig lebegett, aztán felszállt a levegőbe balra, és aztán – pukk – eltűnt

– nyilatkozta a férfi.

Gideon klasszikus repülő csészealjként írta le a járművet, bár érdekes módon azt állítja, hogy teljesen „áttetsző” volt.

Így magyarázta: „Át lehetett látni rajta. Volt rajta egy fény is azon a részen, amit az elejének gondolok.”

Íme, az ufó:

A beszámoló szerint Gideon már 2024-ben megjósolta, hogy a földönkívüli találkozások száma növekedni fog Liverpoolban, miután abban az évben a városba költözött, úgy gondolta ugyanis, hogy valamilyen módon ő maga is hatással lesz az érkezésükre. A statisztikák látszólag alátámasztják a jóslatát: a Merseyside rendőrségéhez érkező ufó- és idegenlény-jelentések száma megduplázódott 2024 és 2025 között, 17-ről 34-re nőve. Nem ismert, hogy ezek közül mennyit tett maga Gideon.

Gideon, aki színészként idén szerepelni fog a Liverpoolban forgatott BBC-sorozatban, a The Cage-ben, így folytatta: „Ez az első észlelésem 2024 decembere óta, de nagyon furcsa álmaim vannak. Azt álmodtam, hogy lebegtem, és embereket láttam üveghengerekben.”

Gideon, aki boszorkánysággal is foglalkozik, hozzátette: „Egy ideje már megjósoltam, hogy több ufót fogok a városba vonzani, és így is lett. Talán a mágikus, spirituális képességeim vonzzák őket ide, és már kapcsolatba léptem velük anélkül, hogy észrevettem volna. Vagy talán megtudták, hogy innen származik a Beatles…”