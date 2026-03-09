Hiába mentették ki, meghalt a lánya, ezért hálás mégis az édesanya a tűzoltóknak

Meghalt a lánya, akit tűzoltók mentettek ki a lángok közül. Ugyanakkor a lakástűzben gyermekét elvesztő nő nem győz hálálkodni a lánglovagoknak. Hogy miért? Mert a tűzoltók lehetőséget adtak az édesanyának, hogy elbúcsúzzon haldokló gyermekétől.

Meghalt a lánya, mégis hálát ad, amiért a tűzoltók élve kihozták gyermekét a lángok közül (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Meghalt a lánya, de még is hálát érez

Egy édesanya osztotta meg szívszorító történetét, melyben arról mesél, miként adtak neki lehetőséget az atlantai tűzoltók, hogy elköszönjön az elhunyt lányától. Mindez még 2016 februárjában történt, amikor Elizabeth Gill 37 éves lánya, Rachel Thorn bennrekedt egy kigyulladt lakóházban – írja a CBS News. Az Atlantai Tűzoltóság tűzoltókapitánya, Chip Newell is segédkezett a tűzoltási munkálatokban.

Végül a tűzoltóknak sikerült kimenteni a tűzből Rachelt, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. Gill a lányához sietett, hogy mellette lehessen. „Az első néhány órában azt gondolja az ember: »Túl fogja élni. Meg fog gyógyulni«” – idézte fel Gill azt a nehéz időszakot, amely végül tíz óra elteltével tragédiával végződött, Rachel ugyanis belehalt a sérüléseibe. S bár a fájdalma leírhatatlan volt, még is hálát érez, amiért volt lehetősége lányával tölteni az utolsó órákat.

Megadták a lehetőségét, hogy láthassam, vele lehessek, imádkoztam érte. Megmentették azokra a pillanatokra, amelyeket végül vele tölthettem

– mondta az Atlantai Tűzoltóság tűzoltókapitányáról, Chip Newell és a tűzoltási munkálatokban részt vevő többi tűzoltóról.

Önkéntesség, mint gyászfeldolgozás

Gill lánya halála óta önkéntesként segít több atlantai tűzoltóállomáson, az ünnepek alatt étellel és különféle ajándékokkal látja el az állomáson dolgozó tűzoltókat. A CBS Newsnak az önkéntességgel kapcsolatban azt mondta: ez a legkevesebb, amit tehet a hősies tettük után.

Lánya halála óta, mintegy tisztelgésként minden év február 21-én ebédet szervez köszönetképpen azoknak a tűzoltóknak, akik élve hozták ki a lányát a lángokba borult lakásból – írja a PEOPLE magazin.