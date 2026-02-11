Hős szomszédasszony mentette meg a tűzhaláltól anyát és fiát Kőszegen

Tűzoltók és mentők rohantak a kőszegi Űrhajós utcába kedden (február 10.), ahova egy lakástűz miatt riasztották őket. Úgy tudjuk, hogy a helyszínre több esetkocsi is érkezett, a lakás földszintjén ugyanis több bútor is lángolt. Még ijesztőbb volt viszont az, hogy a lakásban két ember is tartózkodott: egy anya és fia voltak bent. Úgy tudni, az, hogy túlélték a lakástüzet, elsősorban egy szemfüles, hős szomszédasszonynak volt köszönhető, aki elképesztő módon mentett életet.

A hős szomszédasszony nem habozott: kivágta a lángoló asztalt az erkélyen keresztül Fotó: pexels (illusztráció)

Erkélyen vágta ki a lángló asztalt a hős szomszédasszony

Információink szerint egy telepakolt asztal kapott lángra a házban, a tűz azonban olyan gyorsan terjedt, hogy nemsokára már a társasház folyosóján is gomolygott a füst. Ezt szúrta ki a szintén földszinten élő szomszédasszony, aki a füstöt érezve azonnal kirohant a folyosóra. A 112 Press szerint azonban ekkor elképesztően bátor dolgot tett: nem habozott, hanem berontott a szemben lévő szomszéd lakásába, ahol már javában lángolt az asztal. Bár a látvány vélhetően sokkolta, az még inkább, hogy az égő bútor mellett ott ácsorgott a házban élő 80 éves asszony és a láthatóan zavartan viselkedő fia is, akik a katasztrófa közeledtével sem cselekedtek. Cselekedett hát ő: azonnal a tettek mezejére lépve a szobába rohant, felkapta az asztalt, kinyitotta az erkélyajtót és azzal a lendülettel kivágta az életveszélyesen lángoló holmit az épület elé. Úgy tudjuk, hogy itt a lakók is beszálltak az oltásba: együttes erővel próbálták elfojtani a lángokat. Ezután a kirohanó tűzoltók vették át az irányítást:

Asztal égett tegnap este egy kőszegi négyemeletes társasház földszinti lakásának nappalijában, az Űrhajósok utcájában. A város önkormányzati tűzoltóinak kiérkezéséig a lakók a szomszédok segítségével eloltották a tüzet, a lángok által érintett berendezési tárgyat kivitték a szabadba

- közölte a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Az egység vízsugárral visszahűtötte a még izzó részeket és egy nagy teljesítményű ventilátorral átszellőztette a füsttel telítődött lépcsőházat és a lakást. Az eset során lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség

- tették hozzá. Azt egyelőre nem tudni, hogy keletkezett-e sérülés az oltás közben, információink szerint azonban, bár égési sérülést senki nem szenvedett, volt, akik a mentők füstmérgezéssel kórházba szállítottak megfigyelésre. Azt sem lehet jelenleg tudni, mi okozta a tüzet, erre a későbbi vizsgálat fog választ adni.