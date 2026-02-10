Tiszta rémálom: Agárdi Szilvi után újabb hírességek otthona vált a tűz martalékává

Hatalmas tragédiasorozat rázta meg a hazai és a nemzetközi sztárvilágot, ahol a tűz ereje nem kímélt se családi fészket, se hercegi birtokot. Agárdi Szilvi otthona szinte lakhatatlanná vált a pusztító lángok után, de nem ő az egyetlen, aki tehetetlenül nézte végig múltja porrá válását. A listán szerepel HEL Reni, akinek családi otthona égett le teljesen, Sebestyén Katja, akit volt férje elvesztése sújtott egy tűzeset miatt, és Diána hercegné gyermekkori birtoka is veszélybe került. Ezek a megrázó történetek emlékeztetnek minket arra, hogy a csillogás mögött bármikor bekövetkezhet a legfájdalmasabb összeomlás.

Agárdi Szilvi tűzeset áldozata lett Fotó: Mediaworks

Agárdi Szilvi megtörte a csendet

Az énekesnő őszinte és fájdalmas részleteket osztott meg a nyilvánossággal, miután sokan kételkedni kezdtek a károk valódi mértékében. Szilvi elmondta, hogy a családi házuk felső szintje teljesen kiégett, és a füst mindent tönkretett, amit az évek alatt felépítettek. A látássérült sztár számára különösen traumatikus volt a menekülés, hiszen a sűrű füstben és a hőségben alig találták a kiutat az épületből. Édesapja hősiességének köszönhető, hogy végül mindenki épségben kijutott, bár a házat jelenleg nem tudják lakni. Szilvi most a rajongók támogatásába kapaszkodik, miközben próbálja feldolgozni, hogy gyermekkori emlékei és féltett tárgyai a tűz martalékává váltak.

HEL Reni és a megsemmisülés pokla

A Házasság első látásra sztárja, Kovács Reni, azaz HEL Reni élete egyik legnehezebb időszakát éli át, miután adonyi családi házuk egyetlen délután alatt vált hamuvá. A tűz a padláson lobbant fel, és olyan sebességgel terjedt el, hogy a családtagoknak esélyük sem volt megmenteni az értékeiket. Reni édesanyja és neki a párja hat kutyával együtt, az utolsó pillanatban menekült ki a pokoli hőségből, mielőtt a tető beomlott volna. Az énekesnő teljesen összetört a hír hallatán, hiszen családja minden vagyona oda lett a pusztításban, és most a nulláról kell újrakezdeniük mindent. A közösségi médiában indított gyűjtés az utolsó reményük, hogy legalább a legalapvetőbb szükségleteiket biztosítani tudják a kilátástalanság közepette.