Agárdi Szilvi elárulta: ez hiányzik neki a tűz után

Múlt héten váratlan tűzeset pusztított az otthonukban, az ország pedig példátlan összefogással segíti az énekesnőt és családját. Agárdi Szilvi most a Metropolnak elárulta, mi hiányzik neki a legjobban az otthonukból.

Szerző: mkb
Létrehozva: 2026.01.25. 20:00
agárdi szilvi tűzeset otthon

Agárdi Szilvi múlt héten szomorú hírről számolt be: váratlan tűzeset pusztított az otthonukban. Az ország azonnal összefogott és elképesztő módon támogatták a vak énekesnőt és családját. Agárdi Szilvi a Metropolnak elárulta, mi hiányzik neki a legjobban.

Agárdi Szilvi tűzesete mindenkit megrázott.
Agárdi Szilvi tűzesete után visszatért a helyszínre, lapunknak pedig elárulta, mi hiányzik neki leginkább (Fotó: Mediaworks)

Agárdi Szilvi elmondta, mi hiányzik neki a tűz óta

Az énekesnő a Metropolnak elárulta, hogy igyekeznek visszatérni a házukhoz, hogy elhozzák, ami még menthető, ám ami épen is maradt, az beitta a füst szagát. De kihangsúlyozta: nem szomorú az odaveszett tárgyakért, hiszen az életük a legfontosabb.

A legfontosabb, hogy mi itt vagyunk. Minden tárgy pótolható. Viszont itt voltak a gyerekkorom emlékei, az illatok! A megszokott, jól ismert illatok hiányoznak a legjobban

– sóhajtott Szilvi.

Ráadásul a ház minden szegletén el tudtam tájékozódni, itt még futni is mertem, mert tudtam, minek mennék neki! – nosztalgiázott a vak énekesnő a tűz károsította otthonáról.

Agárdi Szilvi
Agárdi Szilvi koncerteken fog gyógyulni és hálát adni (Fotó: Karnok Csaba)

Agárdi Szilvi dalokkal gyógyul

Hozzátette:

„A lezárás fáj igazán, de muszáj felállni és menni tovább” – tökélte el a tragédia után. És Szilvi valóban megy tovább:

„A koncertek nem állnak le, sőt, most minden korábbinál jobban várom, hogy színpadon lehessek: gyógyír lesz a zenével visszaadni ebből a sok szeretetből, amit kaptunk az elmúlt időszakban. Sajnos a fellépőruhák egy része is odalett a tűzben, de azért lesz mit felvenni. De most már halmozni sem szeretném a tárgyakat. Ahogy korábban is mondtam, a legfontosabbnak az életünket és az egészségünket tartom.

@borsonline

Leégett Agárdi Szilvi háza! Szívfacsaró videóval jelentkezett Agárdi Szilvi. A vak énekesnőt az egész ország a szívébe zárta, és a legjobbakat kívánja neki. Most szükség is van az imákra: borzasztó tragédia történt ugyanis az életében. Porig égett a háza: nem sokon múlt, hogy ne jussanak ki élve… #bors #agárdiszilvi #énekes #ház #baleset #gázrobbanás

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

