Agárdi Szilvi elárulta: ez hiányzik neki a tűz után
Múlt héten váratlan tűzeset pusztított az otthonukban, az ország pedig példátlan összefogással segíti az énekesnőt és családját. Agárdi Szilvi most a Metropolnak elárulta, mi hiányzik neki a legjobban az otthonukból.
Agárdi Szilvi elmondta, mi hiányzik neki a tűz óta
Az énekesnő a Metropolnak elárulta, hogy igyekeznek visszatérni a házukhoz, hogy elhozzák, ami még menthető, ám ami épen is maradt, az beitta a füst szagát. De kihangsúlyozta: nem szomorú az odaveszett tárgyakért, hiszen az életük a legfontosabb.
A legfontosabb, hogy mi itt vagyunk. Minden tárgy pótolható. Viszont itt voltak a gyerekkorom emlékei, az illatok! A megszokott, jól ismert illatok hiányoznak a legjobban
– sóhajtott Szilvi.
„Ráadásul a ház minden szegletén el tudtam tájékozódni, itt még futni is mertem, mert tudtam, minek mennék neki!” – nosztalgiázott a vak énekesnő a tűz károsította otthonáról.
Agárdi Szilvi dalokkal gyógyul
Hozzátette:
„A lezárás fáj igazán, de muszáj felállni és menni tovább” – tökélte el a tragédia után. És Szilvi valóban megy tovább:
„A koncertek nem állnak le, sőt, most minden korábbinál jobban várom, hogy színpadon lehessek: gyógyír lesz a zenével visszaadni ebből a sok szeretetből, amit kaptunk az elmúlt időszakban. Sajnos a fellépőruhák egy része is odalett a tűzben, de azért lesz mit felvenni. De most már halmozni sem szeretném a tárgyakat. Ahogy korábban is mondtam, a legfontosabbnak az életünket és az egészségünket tartom.”
