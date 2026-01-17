Agárdi Szilvi friss videóval jelentkezett: megdöbbentő, mi történt a tűzeset után

Elképesztő összefogás kezd kibontakozni a vak énekesnő és családja tragédiája kapcsán. Agárdi Szilvi megtörten jelentette be a közösségi oldalain, hogy tűz ütött ki a házukban. Szerencsére sértetlenül megúszták a történteket, ugyanakkor a tűzeset következtében a családi házuk lakhatatlanná vált. Agárdi Szilvi a megrázó bejelentés után egy nappal, szombaton új hírekkel szolgált. Van köztük jó is és rossz is.

Agárdi Szilviék tragédiájából akarnak pénzt csinálni a csalók (Fotó: Karnok Csaba)

Agárdi Szilviék tragédiájából akarnak pénzt csinálni a csalók

„Engedjétek meg, hogy személyesen megköszönjem nektek azt a mérhetetlen nagy összefogást és szeretetet, amit kaptunk tőletek. Rengeteg felajánlás érkezett ruhával, cipővel, bútorokkal kapcsolatban...” – kezdi a vak énekesnő, aki elárulja: találtak egy albérletet, ami ó hír, ám oda nem fér el a rengeteg tárgyi felajánlás. Rossz hírt is közöl Agárdi Szilvi: „Szeretnélek figyelmeztetni benneteket, hogy elindultak csalások. Az én nevemben idegen emberek a saját bankszámlájukra gyűjtenek pénzt az esetünkkel kapcsolatban. Szeretném, ha tudnátok, hogy ez nem én vagyok! Minden információ, bankszámlaszám, amit mi használunk, azt itt az oldalamon közlöm én magam” – figyelmeztet Agárdi Szilvi a TikTok-oldalán.