Agárdi Szilvi megrendítő vallomása: „A színek még élnek az emlékeimben”

Agárdi Szilvi neve sokak számára ismerős a tehetségkutató műsorokból és fellépéseiről, ahol mindig különleges érzékenységgel és mélységgel adta elő a dalait. A vak énekesnő az elmúlt években többször beszélt már arról, hogyan alkalmazkodott a látása elvesztéséhez, most azonban egy kevésbé ismert, nagyon személyes témát is érintett.

Agárdi Szilvia látássérült énekesnő korábban még látott színeket, igyekszik megőrizni ezeket az emlékeket (Fotó: Facebook)

Agárdi Szilvi és a színek, amelyek megmaradtak

Agárdi Szilvi elmondta, hogy vannak olyan vizuális emlékei, amelyek még abból az időszakból származnak, amikor a jobb szemével halványan még érzékelt. Ezek a képek máig élnek benne, és fontos részei a belső világának.

Színekre emlékszem, mert korábban, amikor még láthattam fényeket és árnyakat a jobb szememre, akkor a színeket érzékeltem. Emlékszem a feketére és a pirosra, és nagyjából megmaradt bennem az is, hogy melyik milyen. Persze előfordult akkor is, hogy összekevertem a kéket a lilával, de mégis volt egy belső képem róluk

– mesélte.

Az énekesnő őszintén beszélt arról is, hogy ezek a régi képek nem maguktól maradnak élénkek, hanem tudatos figyelmet igényelnek.

„Van bennem egy félelem, hogy idővel ezek az emlékek elkophatnak. Éppen ezért próbálok kérdezgetni másokat, hogy mi milyen színű, hogy el tudjam képzelni, és ne felejtsem el” – mondta. Számára a színek nem csupán látványelemek, hanem érzésekhez, hangulatokhoz kötődő belső élmények.

Agárdi Szilvi látása elveszett, de az emlékeiben élnek még a színek

Szilvi fontosnak tartotta tisztázni azt is, hogy sok félreértés él a vak emberek színérzékelésével kapcsolatban.

„Az egy tévhit, hogy tapintás alapján tudnám a színeket. A tapintás nem a színről szól” – hangsúlyozta Agárdi Szilvi énekesnő.

Agárdi Szilvia férje, Gergő mindenben az énekesnő mellett áll, hálás Istennek, hogy egymásnak teremtette őket (Fotó: Facebook)

Szilvi elmondása szerint, ha megfog valamit, az inkább az anyag minőségét segít megkülönböztetni, a színhez más módon kapcsolódik.

Amikor veszek egy ruhát, mindig megkérdezem, milyen színű. Utána megtapintom az anyagát, és így együtt jegyzem meg, hogy az adott anyag milyen színhez tartozott. Így tudom elképzelni, és így marad meg bennem az emlék

– magyarázta. Ez számára kifejezetten fontos, és ez segít abban, hogy a világ képei ne tűnjenek el teljesen.