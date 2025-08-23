„Bekötött szemmel vacsora” – Különleges programra csábít Agárdi Szilvi

Agárdi Szilvit az egész ország megszerette, amikor a fináléig menetelt a 2012-es The Voice című TV2-es tehetségkutató műsorban.

Agárdi Szilvi táborának ötletéért oda vannak a rajongók (Fotó: Facebook/Agárdi Szilvia)

A vak énekesnő azóta A Dal és a Csináljuk a fesztivált! című műsorokban is sorra bizonyított, a rajongói pedig nemcsak különleges énekhangjától olvadnak el, hanem attól a vidámságtól és életszeretettől is, ami őt jellemzi.

Agárdi Szilvia története nem mindennapi: koraszülöttsége miatt gyengénlátóként jött a világra, majd az állapota néhány évvel ezelőtt drasztikusan leromlott, de örök optimizmusa nem veszett el. Közösségi oldalán rendszeresen mutatja meg rajongóinak azokat a mindennapi tevékenységeket, ami egy látónak nem okoz nehézséget, ám ha becsukná a szemét, igencsak gondban lenne például a ruhája kiválasztásával, a sminkeléssel vagy éppen a lovaglással.

Az énekesnő mindenkit meglepett ötletével

A vakként is teljes életet élő énekesnő most egy minden eddiginél nagyobb dologba vágta a fejszéjét: egy 3-4 napos elvonuláson mutatná meg látó társainak, hogy milyen is az ő cipőjében járni, azaz a hallásra, a szaglásra és a tapintásra hagyatkozni.

Bizony, Agárdi Szilvi egy tábort szervezne jövő nyárra, ám még mielőtt belelovalta volna magát a részletekbe, előrelátóan egy kisebb igényfelmérést végzett a Facebookon.

„Kedves Barátaim! A véleményetekre lennék kíváncsi. Mit szólnátok, ha a jövő évben lenne egy közös tábor velem. Természetesen lenne fellépés, közös programok, bekötött szemmel vacsora, strandolás és minden olyan élmény, ahogy én „látom a világot” programok. Volna kedvetek eljönni egy ilyen 3-4 napos programra?” – tudakolta Szilvi a közösségi oldalán, és mondanunk sem kell, hogy kérdése elképesztő reakciót váltott ki, rengeteg embert érdekel a kezdeményezése.

Agárdi Szilvi két éve mondta ki a boldogító igent

A vak énekesnő két évvel ezelőtt mondta ki a boldogító igent. Az évforduló kapcsán kedves felvételt tett közzé a rajongói nagy örömére. Agárdi Szilvi férje, Gergő is nagyon büszke az énekesnőre.

„A mi történetünk nem került be egy mesekönyvbe sem. Nekünk mégis mesebeli. Ez a történet még csak most kezdődött, de mi azt szeretnénk, ha örökké tartana” – fogalmaz esküvői videóján Szilvi.