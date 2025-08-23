„Bekötött szemmel vacsora” – Különleges programra csábít Agárdi Szilvi

A The Voice egykori döntőse szívesen engedne extra betekintést az életébe. Agárdi Szilvi látók részére szervezne tábort, íme a részletek!
Agárdi Szilvit az egész ország megszerette, amikor a fináléig menetelt a 2012-es The Voice című TV2-es tehetségkutató műsorban.
A vak énekesnő azóta A Dal és a Csináljuk a fesztivált! című műsorokban is sorra bizonyított, a rajongói pedig nemcsak különleges énekhangjától olvadnak el, hanem attól a vidámságtól és életszeretettől is, ami őt jellemzi.
Agárdi Szilvia története nem mindennapi: koraszülöttsége miatt gyengénlátóként jött a világra, majd az állapota néhány évvel ezelőtt drasztikusan leromlott, de örök optimizmusa nem veszett el. Közösségi oldalán rendszeresen mutatja meg rajongóinak azokat a mindennapi tevékenységeket, ami egy látónak nem okoz nehézséget, ám ha becsukná a szemét, igencsak gondban lenne például a ruhája kiválasztásával, a sminkeléssel vagy éppen a lovaglással.
A vakként is teljes életet élő énekesnő most egy minden eddiginél nagyobb dologba vágta a fejszéjét: egy 3-4 napos elvonuláson mutatná meg látó társainak, hogy milyen is az ő cipőjében járni, azaz a hallásra, a szaglásra és a tapintásra hagyatkozni.
Bizony, Agárdi Szilvi egy tábort szervezne jövő nyárra, ám még mielőtt belelovalta volna magát a részletekbe, előrelátóan egy kisebb igényfelmérést végzett a Facebookon.
„Kedves Barátaim! A véleményetekre lennék kíváncsi. Mit szólnátok, ha a jövő évben lenne egy közös tábor velem. Természetesen lenne fellépés, közös programok, bekötött szemmel vacsora, strandolás és minden olyan élmény, ahogy én „látom a világot” programok. Volna kedvetek eljönni egy ilyen 3-4 napos programra?” – tudakolta Szilvi a közösségi oldalán, és mondanunk sem kell, hogy kérdése elképesztő reakciót váltott ki, rengeteg embert érdekel a kezdeményezése.
A vak énekesnő két évvel ezelőtt mondta ki a boldogító igent. Az évforduló kapcsán kedves felvételt tett közzé a rajongói nagy örömére. Agárdi Szilvi férje, Gergő is nagyon büszke az énekesnőre.
„A mi történetünk nem került be egy mesekönyvbe sem. Nekünk mégis mesebeli. Ez a történet még csak most kezdődött, de mi azt szeretnénk, ha örökké tartana” – fogalmaz esküvői videóján Szilvi.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.