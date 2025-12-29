Nem hiszed el, mire vette rá Jákob Zoli a volt feleségét!
„Mi ez a szag?” – kérdezte a milliárdos, kanállal a kezében. Jákob Zoli kihívás elé állította az exét.
Thaiföldön tölti a karácsonyi időszakot a körmöskirály a lányaival, volt feleségével, Katalinnal, annak párjával és gyerekeivel utazott a Távol-Keletre. Jákob Zoli nem akármit kóstolt, sőt, kóstoltatott az exével – a végeredményről pedig videót készített! Akik látták a 2025-ös Ázsia Expresszt, azoknak nem hangzik idegenül a durian szó. A különleges gyümölcs ismérve, hogy rendkívül büdös. Ráadásul nem akármilyen hatást váltott ki Jákob Zoli exéből.
Finom a durian? Nehéz leolvasni az őszinte választ Jákob Zoli arcáról
A milliárdos csak úgy ontja a Thaiföldön készült videóit az Instagram-oldalán. Az egyik legfrissebb felvételén megkóstolja a duriant.
„Repülőről, hotelből, mindenhonnan ki van tiltva. Nem tudom eltalálni, hogy mi az oka” – mondja Jákob Zoli, miközben a strandon próbálja lefejteni a fóliát a félbevágott gyümölcsről. „Állítólag büdös” – mondja egykori felesége, Katalin.
„Ez büdös?” – kérdez vissza Jákob Zoli, majd a következő pillanatban... „Mi ez a szag? Úristen, még az állaga is... Nézd már meg, milyen! Mint valami összeszottyadt... Hátha az íze jó, nem?!” – kérdezi, aztán megkóstolja. Arcán egy nem túl meggyőző „elégedett mosoly” jelenik meg, majd megpróbálja rávenni az exét is egy kóstolóra.
„Katalin, muszáj! Volt feleség! Na, látjátok, ilyen, ő ilyen” – reagál Jákob Zoli arra, ahogy egykor neje óvatosan megkóstolja a duriánt, amitől a hideg is kirázza. Nézd meg a videót, mindent visz!
