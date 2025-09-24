„Megkönnyeztem!” – az Ázsia Expressz sztárja fél évet várt erre a fotóra

Hiába ért elsők között véget számára a 2025-ös Ázsia Expressz, nem kérdés, hogy az idei évad egyik legnagyobb hőse Dulin Metta. A Lakatos Leventével párba állított celeb ugyanis elképesztő sérülést szenvedve, fájdalomcsillapítóval és összeszorított fogakkal küzdött, s ha rajta múlik, talán sosem adja fel. Ám egyre romló egészségi állapotát látva Ördög Nóri a műsor második hetében közölte vele, így nem játszhat tovább. (Lakatos Levente ugyanakkor visszatérhetett a Németh Kristóf mellől kiesett MÁZS helyére, így ő még mindig játékban van.) Hogy mi is történt pontosan Dulin Mettával, arról ITT írtunk.

Lakatos Levente mellett az Ázsia Expressz hőse, Dulin Metta – Fotó: Szabolcs László / Metropol

Újra mosolyog Dulin Metta, az Ázsia Expressz hőse

Dulin Metta végre vidáman, jó hírrel jelentkezhetett az Instagram-oldalán. A következőket írta:

„6 hónap!!! Ennyi telt el azóta, amióta utoljára kerékpáron ültem az Ázsia Expressz forgatása előtt. Nagyon küzdelmes volt az idáig tartó út, rengeteg fájdalommal kikövezve. Büszke vagyok magamra. Ugyan ez az első tekerés csak 30 km volt, de lesz ez még több is! Megkönnyeztem, hogy újra két keréken suhantam, ez a szerelemsportom és úúúgy, de úúgy hiányzott!”