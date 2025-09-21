Óriási bejelentés: Curtis felesége karriert vált

„Büszke vagyok rád” – üzente a rapper. Curtis felesége, Barnai Juditnak izgalmas szakmát választott.
A 190 centiméter magas, center poszton játszó kosárlabdázó, Barnai Judit izgalmas bejelentést tett a közösségi oldalán. Elsők között reagált Curtis felesége szavaira. „Büszke vagyok rád!” – írta Curtis, aki jelenleg feleségével a TV2 népszerű reality műsorában, az Ázsia Expresszben látható. Jöjjenek a részletek!
Első sulis nap. Bizony, visszaülök a padba. Azért, hogy olyat tanuljak, ami remélhetőleg az életemben utána szerves részét képezze.
– írta Judit. S hogy milyen új karrierre gondolt a kosárlabdázó? Nos, azt az Instagram-bejegyzéshez mellékelt címkéje árulta el: sportriporter.
Több sem kellett a rajongóknak, röpködtek a gratulációk!
„Gratulálok! Sosem késő tanulni!”
„Őszintén csodállak!”
„Ügyes leszel!”
„Nagyon jó választás”
„Gratulálok! Okos döntés!”
– olvasható a hozzászólások között.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.