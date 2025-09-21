Óriási bejelentés: Curtis felesége karriert vált

A 190 centiméter magas, center poszton játszó kosárlabdázó, Barnai Judit izgalmas bejelentést tett a közösségi oldalán. Elsők között reagált Curtis felesége szavaira. „Büszke vagyok rád!” – írta Curtis, aki jelenleg feleségével a TV2 népszerű reality műsorában, az Ázsia Expresszben látható. Jöjjenek a részletek!

Curtis felesége karriert vált, Barnai Judit sportriporternek tanul (Fotó: Bors / Bánkúti Sándor)

Curtis felesége visszaül az iskolapadba

Első sulis nap. Bizony, visszaülök a padba. Azért, hogy olyat tanuljak, ami remélhetőleg az életemben utána szerves részét képezze.

– írta Judit. S hogy milyen új karrierre gondolt a kosárlabdázó? Nos, azt az Instagram-bejegyzéshez mellékelt címkéje árulta el: sportriporter.

Több sem kellett a rajongóknak, röpködtek a gratulációk!

„Gratulálok! Sosem késő tanulni!”

„Őszintén csodállak!”

„Ügyes leszel!”

„Nagyon jó választás”

„Gratulálok! Okos döntés!”

– olvasható a hozzászólások között.