Óriási bejelentés: Curtis felesége karriert vált

„Büszke vagyok rád” – üzente a rapper. Curtis felesége, Barnai Juditnak izgalmas szakmát választott.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.09.21. 15:00
Barnai Judit sportriporter feleség Curtis

A 190 centiméter magas, center poszton játszó kosárlabdázó, Barnai Judit izgalmas bejelentést tett a közösségi oldalán. Elsők között reagált Curtis felesége szavaira. „Büszke vagyok rád!” – írta Curtis, aki jelenleg feleségével a TV2 népszerű reality műsorában, az Ázsia Expresszben látható. Jöjjenek a részletek!

Curtis felesége, Barnai Judit
Curtis felesége karriert vált, Barnai Judit sportriporternek tanul (Fotó:  Bors /  Bánkúti Sándor)

Curtis felesége visszaül az iskolapadba

Első sulis nap. Bizony, visszaülök a padba. Azért, hogy olyat tanuljak, ami remélhetőleg az életemben utána szerves részét képezze.

– írta Judit. S hogy milyen új karrierre gondolt a kosárlabdázó? Nos, azt az Instagram-bejegyzéshez mellékelt címkéje árulta el: sportriporter.

Több sem kellett a rajongóknak, röpködtek a gratulációk!

„Gratulálok! Sosem késő tanulni!”

„Őszintén csodállak!”

„Ügyes leszel!”

„Nagyon jó választás”

„Gratulálok! Okos döntés!”

– olvasható a hozzászólások között.

 

