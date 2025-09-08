RETRO RÁDIÓ

Hoppá: Curtis elhagyta az országot, ezt üzente neki a felesége

Curtis nem akárhonnan jelentkezett be.

Szerző: Metropol
2025.09.08.
A Bors írta meg, hogy augusztusban összeházasodott Curtis és szerelme, Barnai Judit, azaz Judie. Sok ideje tervezték már az esküvőt, és végre összejött, már hivatalosan is férj és feleség lettek – pedig sokáig úgy volt, hogy várnak még a ceremóniával, de úgy tűnik, hogy nem bírták tovább és úgy döntöttek, hogy egybe kelnek.

Fotó: Szabolcs László

Curtis és Judie nagyon boldogok együtt, különleges kapcsolat az övék, és erről az Ázsia Expressz nézői is meggyőződhetnek a TV2 képernyőjén. Együtt élik át az élet nevezetű nagy kalandot, de úgy tűnik, hogy most mégis külön váltak az útjaik, ugyanis a rapper elhagyta az országot és külföldről jelentkezett be a közösségi oldalán:.

Curtis Izraelbe ment és minden jel arra utal, hogy a felesége nem tartott vele, ugyanis Barnai Judit nélkül pózol a fotón az előadó, akinek így üzent a posztnál a szerelme:

Szeretlek😍❤️❤️

Curtis természetesen nem hagyta reakció nélkül a feleségét, ugyanis három lila szívecskét válaszolt neki – a rapperre jellemző szín a lila, hiszen a kedvenc focicsapata az Újpest.

Itt lehet megtekinteni Curtis posztját:

 

