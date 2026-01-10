„Nem ártana a megállókban sózni!” – Zámbó Krisztián szerelme elesett, azonnali műtét várt rá
Villamosmegállóban csúszott meg Takács Zsuzska. Csúnya törést szenvedett Zámbó Krisztián szerelme.
Sokkal rosszabbul is végződhetett volna Zámbó Krisztián szerelmének balesete, aki egy villamosmegállóban csúszott el és szenvedett belső sípcsonttörést! Bár a helyzet így sem vidám, még ha az altatás következtében kissé jókedvű is Takács Zsuzska. Ki tudja, milyen hosszú lábadozás vár a történtek után Zámbó Krisztián kedvesére csak azért, mert elfelejtették a megálló csúszásmentesítését!
Nem csúszásmentesítették a villamosmegállót: balesetet szenvedett Zámbó Krisztián szerelme
„Drága szerelmem sajnos egy villamosmegállóban haladva megcsúszott a jeges úton, és eltört a belső sípcsontja. De amint látható, az altatás bejött neki! Viszont annyit hozzátennék, hogy nem ártana a megállókban sózni!” – írta a helyzethez képest jó hangulatú videó mellé Zámbó Jimmy legidősebb fia az Instagram-oldalán, ahova egy videót is feltöltött.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre