„Nem ártana a megállókban sózni!” – Zámbó Krisztián szerelme elesett, azonnali műtét várt rá

Villamosmegállóban csúszott meg Takács Zsuzska. Csúnya törést szenvedett Zámbó Krisztián szerelme.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.10. 21:31
Sokkal rosszabbul is végződhetett volna Zámbó Krisztián szerelmének balesete, aki egy villamosmegállóban csúszott el és szenvedett belső sípcsonttörést! Bár a helyzet így sem vidám, még ha az altatás következtében kissé jókedvű is Takács Zsuzska. Ki tudja, milyen hosszú lábadozás vár a történtek után Zámbó Krisztián kedvesére csak azért, mert elfelejtették a megálló csúszásmentesítését!

Zámbó Krisztián szerelme belső sípcsonttörést szenvedett 20221213_avatar bemutato_035_MK_MP
Zámbó Krisztián szerelme belső sípcsonttörést szenvedett, mert nem csúszásmentesítették a villamosmegállót  (Fotó: Bors)

Nem csúszásmentesítették a villamosmegállót: balesetet szenvedett Zámbó Krisztián szerelme 

„Drága szerelmem sajnos egy villamosmegállóban haladva megcsúszott a jeges úton, és eltört a belső sípcsontja. De amint látható, az altatás bejött neki! Viszont annyit hozzátennék, hogy nem ártana a megállókban sózni!” – írta a helyzethez képest jó hangulatú videó mellé Zámbó Jimmy legidősebb fia az Instagram-oldalán, ahova egy videót is feltöltött.

 

