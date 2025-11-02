Szívszaggató! Így fest most Zámbó Jimmy sírja – Fotó

Minden év novemberében, halottak napja közeledtével újra és újra fellángol a gyertyák fénye Csepelen, a temető csendes sétányán. Ott nyugszik Zámbó Jimmy, a magyar könnyűzene egyik legnagyobb és legmegosztóbb alakja, akinek halála óta több mint húsz év telt el, mégis, emléke máig él a rajongók szívében.

Zámbó Jimmy gyerekei is ápolják apjuk nyughelyét (Fotó: Mediaworks archivum)

Zámbó Jimmy tragikus halálát még mindig egy ország siratja

Zámbó Imre, akit az egész ország csak Jimmyként ismert, már fiatalon rendkívüli tehetség volt: különleges hangterjedelme – állítólag öt oktáv – és érzelmes előadásmódja hamar a közönség kedvencévé tette. Az 1990-es évek elején vált országosan ismertté, és rövid időn belül a magyar zenei világ egyik legsikeresebb előadójává nőtte ki magát. Számai, mint a Valahol bús dal szól, Egy jó asszony mindent megbocsát, vagy Egyszer megjavulok én, generációk számára váltak klasszikussá.

Ám karrierje és élete egyaránt ellentmondásokkal volt teli. Gyakran került a figyelem középpontjába botrányaival, szókimondó személyiségével, magánéleti konfliktusaival. Mégis, amikor színpadra lépett, a közönség minden alkalommal megbocsátott neki. Jimmy különleges kapcsolatban állt rajongóival – sokan nemcsak énekesként, hanem igazi „népi hősként” tekintettek rá, aki a hétköznapi emberek érzéseit, fájdalmát és vágyait énekelte meg.

Rengetegen látogattak el Zámbó Jimmy sírjához (Fotó: Máté Krisztián / Metropol)

Zámbó Jimmy sírja fényárban úszik

A tragédia 2001. január 2-án következett be. Az énekes otthonában, egy végzetes fegyverbaleset során vesztette életét – mindössze 42 évesen. A halál körülményeit máig legendák és találgatások övezik, hiszen sokan nem tudják, pontosan mi történt azon az éjszakán. Egy biztos: Zámbó Jimmy halála hatalmas űrt hagyott maga után a hazai zenei életben.

Temetésén több ezren vettek részt, és a mai napig rengetegen látogatják sírját a csepeli temetőben. A hely mára valóságos zarándokhellyé vált.

A rajongók rendszeresen friss virágot, mécsest, emléklapokat helyeznek el rajta, különösen halottak napján, amikor a sír szinte fényárban úszik.

Zámbó Jimmy öröksége nem halványult el az évek során. Dalait ma is játsszák a rádiók, feldolgozzák fiatal előadók, és családja – különösen fiai, Zámbó Krisztián és Adrián – tovább viszik a nevet. A „Király” személye köré mítosz épült: a tehetség, a szenvedély és a tragikum különös elegye, amely generációkat inspirál.