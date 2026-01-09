RETRO RÁDIÓ

„140 alkalommal kaptam elutasítást” – Felfoghatatlan, hányszor pattintották le a gyönyörű Balogh Elenit

A szerencselány kérdezz-felelekben válaszolt a követői kérdéseire. Balogh Elenit többször utasították vissza, mint azt gondolnánk. Megtudhattuk, hogy honnan ered az önbizalma.

Szerző: P. G.
Létrehozva: 2026.01.09. 11:00
Balogh Eleni az Instagramon tartott kérdezz-felelek során ritkán hallott őszinteséggel mesélt a munkájáról, érzéseiről és arról is, hogy hogyan éli meg a sikert és az elutasításokat. Elenit a Szerencsekerék műsorában ismerhettük meg igazán, ahol ő volt a Szerencselány.  

Balogh Elenit vőlegénye 2025-ben jegyezte el.
Balogh Eleni a Szerencsekerékben a szerencselány pozícióját Sydney van den Bosch-tól vette át (Fotó: Szabolcs László)

Balogh Eleni Szerencsekerék karrierje rendkívül sokat jelent számára

Balogh Eleni rajongóinak adott válaszai sokak számára inspirálóak lehetnek. Az egyik kérdés pont a Szerencsekerékhez kapcsolódott. A rajongók arra voltak kíváncsiak, hogy mennyire szeretett szerepelni a műsorban.

Imádtam a produkcióban dolgozó embereket, az öltözőm pedig olyan volt, mintha a második otthonom lett volna. Amikor végig pörgettem a Szerencsekerekes képeimet, mindegyiken mosolygok vagy nevetek, szerintem ez mindent elárul. Jó érzés olvasni, hogy nektek is hiányzik, mert higgyétek el, nekem is nagyon

 – válaszolt a kérdésre Eleni.

„140 alkalommal kaptam elutasítást” 

A kérdezz-felelek másik fontos témája az önbizalom volt. Sokak csodálják Eleni magabiztosságát, és kíváncsiak voltak, hogy honnan meríti ezt. Meglepő módon ő maga azt mondta, hogy sokszor egyáltalán nem érzi úgy, hogy különösebben nagy önbizalma lenne.

A munkámból adódóan rengeteg elutasítással találkoztam, ugyanakkor természetesen sok visszajelzést is kapok. Modellként számtalan castingra járok, és legtöbbször végül csak egy üzenet érkezik, hogy nem engem választottak

– írta őszintén Balogh Eleni, aki konkrét példát is hozott: 

Eddig körülbelül 150 reklámfilm castingon voltam, amelyek közül 10 esetben választottak ki főszerepre, ez viszont azt is jelenti, hogy 140 alkalommal kaptam elutasítást

– folytatta a Szerencselány, aki elmondása szerint tudatosan figyel a mentális egészségére, igyekszik fejleszteni önmagát, hinni magában és az értékeiben. Bevallotta, hogy a pozitív visszajelzések rendkívül sokat jelentenek számára

 

