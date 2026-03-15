„A cél: gyerekeink és unokáink békében nőjenek fel!” – Édesanyák és nagymamák állnak ki a béke mellett a Békemeneten
Az idei március 15-ére szervezett béke melletti kiálláson rengeteg édesanya és nagymama is részt vett. Ők pontosan tudják, hogy mit jelent szülőnek lenni, ezért tiltakoznak a háború ellen a Békemeneten.
Az édesanyák és a nagymamák azok, akik mélyen tudják, mi most a tétje a március 15-ei Békemenetnek, hiszen ők mélyen átélik a család és a gyermekek fontosságát. Ezért óriási tömegben érkeztek családanyák, nők a Békemenetre, hogy támogassák Orbán Viktor politikáját, kifejezzék féltésüket egy olyan világban, amikor halálos fenyegetést kap a magyar miniszterelnök. Nemcsak ő maga, hanem a gyermekei és az unokái is, és minden magyar ember.
Miért jött el ennyi édesanya a Békemenetre?
Orbán Viktor édesanyja mellett Magyarország minden szegletéből érkeztek gyermekeiket és unokáikat féltő édesanyák és nagymamák, hogy kiálljanak a béke mellett, a háború ellen.
A legfontosabb a béke, a gyerekek az unokák, mindenki békességben nőjön fel
– nyilatkozta Varga Katalin a Metropolnak, aki Szombathelyről érkezett.
Békéért, a szeretetért, az együttlétért vagyok itt. Mert a békénél meg a szeretetnél nincs fontosabb a világon. Mert ha az van, akkor minden van. Akkor szeretem a felebarátomat, a hazámat, a családomat, az idegent, mindenkit, de a gyűlölet az csak rosszat szül
– mondta a saroldi Heinel Matild a Békemeneten.
Orbán Viktor miniszterelnök urat támogatom a választáson, és nagyon izgulok értük, hogy megnyerje a választást
– árulta el stábunknak a Pápáról érkezett Sándor Mihályné.
Béke legyen a világon, érezzük jól magunkat, és a szeretet jegyében éljünk. Hajrá Fidesz!
– mondta lelkesen a Bogyiszlóról érkezett Reményi Lajosné.
