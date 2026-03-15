Orbán Viktor édesanyja a Békemeneten: Ki az az eszetlen, aki a háborút szereti?

A legutóbbi, október 23-i Békemeneten Orbán Viktor édesanyja is részt vett. Akkor derült ki, hogy nem először, sőt mindegyiken ott volt, mert ahogy fogalmazott: "ott a helye", de nemcsak azért, mert a fiát támogatja. "Akkor is itt lennék, ha nem a fiam volna" - nyilatkozta. Most sincs máshogy, a március 15-i, eddig legfontosabb, és legnagyobb békemenetre is elment, hogy kiálljon a béke mellett.

Orbán Viktor édesanyja óriási népszerűségnek örvend. Többen, amikor meglátták, azonnal odamentek hozzá, hogy csak egy pillantra megsimogassák, megérintsék a kezét, vagy csak egy jó szót mondjanak neki. Nem véletlen. Már korábban is kiderült, hogy milyen bölcs, és milyen tűpontosan fogalmaz. Ma sem volt másként.

Ki az az eszetlen, aki a háborút szereti? Én a háborúban születtem, hallottam eleget a szüleimtől, Isten őrizz, Isten őrizz! Épeszű ember háborút nem akar. Meg szeretünk együtt lenni, minden alkalommal itt vagyunk, meg látjuk az embereket, akikkel egy vérből valók vagyunk.

Elképesztően sokan vannak

Az idei békemenet a valaha volt legnagyobb tömeget vonzotta. Nem véletlen, a mostaninál fontosabb még soha nem volt a béke melletti kiállás, hiszen az ukrán elnök nyíltan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt, és vele együtt az összes magyar embert. Mindezt azután tette, hogy elzárta a Barátság kőolajvezetéket, amelyen keresztül Magyarországra érkezik az olcsó orosz gáz. Az ukrán elnök előbb azzal védekezett, hogy a vezeték egy támadásban megsérült, de azóta kiderült, hogy ez nem igaz, hiszen ennek ellenkezőjéről drónfelvételek tanúskodnak, és ezt erősíti, hogy nem engedett a vezeték közelébe független szakembereket - írja a Bors.