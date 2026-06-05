Ez a csillagjegy ma megtapasztalhatja, milyen az, amikor dől a lé
Az Oroszlán ma jobb, ha kivár! A Halak ossza be jól az idejét! Egy csillagjegynél pedig pénz állhat a házhoz.
Felemás ez a péntek! Ahány csillagjegy, annyiféle helyzet! Szinte nincs két egyforma figyelmeztetés 2026. június 5-ére! Egy biztos: érdemes észnél lenni!
Napi horoszkóp: 2026. június 5., péntek – Szerencsés csillagjegynek érezheti magát ma a Bika
Kos
A Vízöntő Hold levegő elemű energiákat hoz a péntekbe, ettől megnő az érdeklődése minden intellektuális téma iránt, és nagyon izgalmas beszélgetésekben lesz része. Jó alkalma lesz arra is, hogy megszabaduljon egy múltbéli negatívumtól, hogy feloldjon egy csomót, amely talán már régóta ott volt ön körül.
Bika
A kedvező előjelű folyamatok szerint egy jövedelmező időszak áll ön előtt, ennek tapasztalhatja ma az első jelét. Ez jelenthet anyagi gyarapodást, de azt is, hogy a lelkében történik meg valami, amitől gyarapodni fog.
Ikrek
Pénteken változtatnia kellene a viszonyulásán valakivel vagy valamivel szemben. Ha ugyanis egy helyzetet hosszú távon akar megoldani, másképpen kell hozzáállnia, mint eddig. Felejtse el hát a múltbéli sérelmeket, és a megoldásokra koncentráljon!
Rák
Nagy szüksége lenne rá, hogy egy kicsit lazább napja legyen. Épp ezért ne engedje, hogy valaki még további pluszfeladatokat sózzon a nyakába! Jön a hétvége, nyugodtan mondjon nemet, ha túl soknak érzi, vagy ha azt látja, hogy ez már nem fog működni.
Oroszlán
Pénteken egy olyan hír vagy információ lát napvilágot, amelyet többféleképpen is értelmezhet, és nem biztos, hogy elsőre el fogja tudni dönteni, milyen álláspontra helyezkedjen. Ne feledje, hogy az is működhet, ha nem tesz semmit, hanem visszahúzódik és kivár.
Szűz
Lehet, hogy zűrös és feszültségekkel teli volt a közelmúlt az ön számára, de most egy nyugalmasabb időszak várhat önre, amelyben magára talál fizikailag és lelkileg is. Ma ráadásul kaphat egy jó hírt is, ami előrelendíti az ügyeit.
Mérleg
Ma sokat haladhat a feladatokkal, de csak akkor, ha megmarad a racionalitás talaján, és nem vár magától lehetetlent, sem pedig másoktól olyasmit, amit nem tudnak teljesíteni. Most az arany középutat kell megtalálnia.
Skorpió
Nagyon jó, és főleg vidám napja lesz, a Vízöntő Hold kirángatja a csigaházából. Nemcsak a hangulata jó, hanem az események is követik ezt. Ma nagyon biztató híreket kap, munkával és pénzügyekkel kapcsolatosan is beindulnak a dolgok.
Nyilas
Pénteken igazi lelki közösségre talál, és egy beszélgetés során érezni fogja, hogy egy problémájával nincs egyedül. Ez nagy támaszt jelent önnek. Ossza meg a véleményét, az érzéseit ön is, ezzel nemcsak magán, hanem a sorstársain is segíteni fog.
Bak
Pénteken mintha minden adott lenne ahhoz, hogy jól érezze magát, de valami talán mégis hiányozni fog a képletből. Vagyis talán inkább valaki. Lehet, hogy most önnek kell megtennie egy lépést előre, és felhívnia az illetőt, vagy kibékülnie vele, ha az az oka a hiánynak.
Vízöntő
A Hold a jegyében jár, és nagyon kedvező energiákat hoz önnek. Ma díjazzák a humorát és a különleges ötleteit is! A Hold a Neptunusztól is kap egy szextil fényszöget, ami jelzi, hogy különösen erősek most a megérzései.
Halak
Jó napja lehet, de elúszhat az idővel, ha nem figyel. Ma szükség lenne rá, hogy nagyon racionális legyen, és mielőtt igent mond egy feladatra vagy belekezd valamibe, nézzen rá az órájára! Meg kell tanulnia nemet mondani.
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