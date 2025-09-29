Népszerű jelenségre fakadt ki a kétgyermekes énekesnő: jogosan tette?

A közösségi média térhódítása számtalan etikai kérdést felvet, ami a kisgyermekes szülőket hatványozottan érinti. Megmutatni vagy nem megmutatni? Vagy csak kicsit megmutatni? Vannak effajta „kötelezettségei” egy anyukának, ha híres? Ezt a kérdést boncolgatta Szőcs Renáta.

Szőcs Renáta az anyasággal kapcsolatos égető kérdésben foglalt állást (Fotó: Instagram)

Szőcs Reni gyerekei megmutatása kapcsán foglalt állást

A Star Academy című tehetségkutató megnyerésével Szőcs Renáta nagy népszerűségre tett szert, a csíkszeredai énekesnő hangját máig imádják a rajongók, ő pedig két kisgyermeke mellett is igyekszik a közönség igényeinek eleget tenni. Ez pedig nemcsak a fellépések számát jelenti, hanem azt is, hogy időnként betekintést enged a magánéletébe.

A bájos énekesnőnek idén született meg második gyermeke, kislányuk után fiúnak örülhettek férjével. Szőcs Reni időnként megoszt egy-egy kedves gondolatot az anyaságról, vagy videót arról, hogyan énekel a gyermekeinek. Egy valamire pedig nagyon ügyel: gyermekei arcát nem igazán mutatja meg a közösségi oldalon. Persze sok kedves kommentet kap így is, de vannak akik azon hőbörögnek, hogy nem korrekt félig hátulról, vagy kitakart arccal megmutatni a gyermekét. Vagy mutassa meg rendesen, vagy egyáltalán ne… Erre reagált most az énekesnő.

„De nem szeretem, ha valaki háttal csinál fotót a gyerekkel, mire jó ez? Akkor ne csináljon, mert kb. olyan mintha kitakarná az arcát egy emojival – jegyezte meg ma valaki és én épp séta közben elkaptam ezt a gondolatot” – kezdte gondolatmenetét a Facebookon a kétgyermekes Szőcs Renáta.

„Már annyiszor elgondolkodtam ezen, a mai AI-világ, gyerekek az interneten.. vajon egyszer megbánjuk? Mutassuk őket? Ne mutassuk őket? Van-e egyáltalán mérték ebben a témában, vagy túl van gondolva? Vagy tényleg igaz, hogy amit egyszer feltöltünk, azt később bárki felhasználhatja ellenük? (…) Magam sem tudom mindig, mi a jó döntés.”

Szőcs Renáta törekszik a középútra

„Őszintén szólva, én szeretek tartalmakat gyártani és az életem jelenleg a zenéről és az anyaságról szól. Úgy érzem és tőletek is azt a visszacsatolást kapom, hogy igen.. tudok erőt és pluszt adni más anyáknak is a tartalmakkal, akik hasonló cipőben járnak. Igyekszem keveset mutatni és remélem, hogy a mérték valahol tényleg számít. És itt jön a nagy dilemmám: lehet tisztelettel, védelemmel, tudatosan mutatni? Sokan mondják, hogy van »jó döntés«: például, ha mértékkel, átgondoltan mutatunk egy keveset. Mások szerint viszont nincs jó döntés, mert az internet jövője kiszámíthatatlan. De ez ugyanúgy igaz egy kedves családi fotóra is amit kiraksz az online térbe, mint profilkép vagy borítókép. Nem kell, hogy tartalomgyártó légy” – szólt mindenkihez a sztáranyuka, majd hozzátette, szeretné hinni, hogy létezik egészséges arany középút, amihez igyekszik is tartani magát.