Megdöbbentő élvezetnek hódol a TV2 sztárkismamája

Szőcs Renáta terhessége utolsó szakaszáról mesélt, valamint elárulta, milyen egyszerre édesanya- és kismamaszerepben helytállni.

Az énekesnő szerint teljesen más a második gyermekvárás (Fotó: Szabolcs László)

Szőcs Renáta: „Villámgyorsan történik minden”

„Beléptem az utolsó trimeszterbe, durva. Az első várandóssághoz képest annyira hamar elrepült az idő. Teljesen más az egész. Nemrég csak a 17. hétben voltam, most már 27. Villámgyorsan történik minden. Valószínűleg azért is más az időérzékelésem a második terhességemmel, mert van egy kis totyogóm, aki folyamatosan izgalmat csempész a napjaimba. Erre a terhességre nem tudtam úgy ráhangolódni, mint az elsőre, teljesen más. Megvannak a maga szépségei és a nehézségei egyaránt” – kezdte Szőcs Reni, aki jelenleg két szerepben tetszeleg: anyuka és kismama is egyszerre.

Oké, hát gondoltam, hogy ez nem az az áldott állapot lesz, mint az első, hogy mindig csak pihenek és mindenki jön és finomságokkal töm. Itt a kőkemény anyuka szerep áll szemben a kismamáéval. Próbálom azokat a perceket kihasználni, ami például Amélia alvásideje. Akkor úgy tényleg megélhetem a váradósság pillanatait. Tudom figyelni a mozgásokat és meg tudom tervezni, hogy körülbelül mit fogok enni

– mondta Szőcs Renáta, majd bevallotta: még mindig hódol a bűnös, de inkább megdöbbentő élvezeteknek.

Szőcs Renáta tökéletes balanszot tart a kismamaság és az anyaság között (Fotó: Lukács-Majzik Erika)

„Tegnap este a mustáros kenyeret kívántam, egy percre elgondolkodtam, hogy jó ötlet-e, de úgy voltam vele, hogy azt kívánom és kész. A fánkra is megy még az uborkasaláta, ez nem változott. Még a harmadik trimeszterrel sem akar elmúlni. Savanyú uborka után egy jó nutellás palacsinta is jöhet” – mesélte nevetve a sztármami.