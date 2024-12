Fiúcskát várunk, úgyhogy nagyon nagy izgalmak vannak. Mondjuk kicsit éreztem, hogy talán fiú, hiszen más a mostani terhességem, mint a kislányunkkal volt. Sokkal intenzívebb és a tünetek is erősebbek voltak. Nem tudtam elképzelni egy lány után, hogy milyen fiús anyának lenni, szóval számomra is nagy meglepetés, hogy egy fiúcska érkezik a családunkba a 2025-ös évben. Biztos, hogy nagyban más lesz egy fiúbabáról gondoskodni, mint egy lányról, meg hát jellemben is nagyon eltérőek. De természetesen a boldogság óriási, hiszen nem tudtam volna úgy elképzelni az életemet, hogy nincs egy fiam – ez pár hónap múlva teljesül. Nagyon örülök, hogy már nem csak lányos, de fiús anyuka is leszek