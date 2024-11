"Vannak nehezebb napok" - Szőcs Reni megfelelési kényszeréről vallott

A TV2 Star Academy győztese, Szőcs Reni arra törekszik, hogy megtörje a gyermekneveléssel járó monotonitást és – ha alkalma nyílik rá – igyekszik színesebbé tenni a hétköznapjait.

Szőcs Reni igyekszik a gyermeknevelés miden pillanatát kihasználni (Fotó: Lukács-Majzik Erika)

„Igyekszünk a gyermeknevelés minden pillanatát kihasználni és megélni, még annak ellenére is, hogy sok nap szinte pont ugyanúgy telik el. Próbálom ugyan megtörni és színesebbé tenni, de minden anyuka nevében mondhatom, azt hiszem, hogy a monotonitás és a kisgyermeknevelés kéz a kézben járnak. Vannak nehezebb nappalok és éjszakák is természetesen, de mindenért kárpótol a kislányom puszta létezése” – kezdte Szőcs Reni a Metropolnak, ráadásul a kis Amélia első szavát is megosztotta olvasóinkkal.

Az első szava – bármennyire is arra számítottam – nem apa volt, hanem valamiféle átmenet az anya és az autó között. Mi ezt úgy könyveltük el, hogy valamelyik a kettő közül.

– mesélte nevetve az Instagramon is népszerű Szőcs Reni.

Amikor Amélia alszik, akkor foglalkozik a zenével (Fotó: Lukács-Majzik Erika)

Szőcs Reni keresi az arany középutat

„Nagyon intenzív most minden, de a gyerek mellett megtanultam kihasználni azokat az üres időket, amiket addig eszembe sem jutott kihasználni. Amikor Amélia alszik, bűntudat nélkül tudok foglalkozni a saját dolgaimmal, így például a nagy szenvedélyemmel, a zenével. Ha nem tenném, úgy érezném, hogy teljesen eluralkodik rajtam az anyaság. Nem mondom, hogy nem fáradok el, de jó úton vagyunk! Számomra az utóbbi időszak legnagyobb kihívása, hogy megtaláljam a balanszot az édesanyaság és az énekesnői mivoltom között” – mondta a TV2 Star Acedemy győztese, majd hozzátette:

A társadalom által az anyák felé támasztott elvárások miatt lett egy kisebb megfelelési kényszerem. Figyelnem kell, hogy ezeket kívül tudjam hagyni és egyáltalán ne foglalkoztasson az, hogy ki mit gondol.

– fejtette ki a sztáranyuka.

Érkezik a következő baba?

Szőcs Reni és férje, Márk mindketten nagy családból jönnek, ezért azt szeretnék, ha Améliának is lenne idővel testvére.

„Minden kihívás ellenére büszkén mondom, hogy a kislányom az életem ajándéka, ha pedig nagyobb lesz, szívesen bevállalnánk a férjemmel egy másik gyermeket, lehetőleg fiút. Mindketten szeretnénk minimum egy kistestvért Améliának, hiszen nekem és a páromnak is van. Úgy vélem, a mi családunk úgy lenne teljes, ha még eggyel bővülne. Persze attól sem zárkózom el, hogy három gyermeket neveljünk fel Márkkal, de ez még a távolabbi jövő zenéje” – mondta az énekesnő.