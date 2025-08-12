„Kilógattak, felkötöttek, felgyújtottak” – Singh Viki kifakadt: mindent bevállalt a sikerért!

Singh Viki neve mára már ismerősen cseng a hazai zenei és kulturális életben, azonban a mai ismertség mögött több mint húsz év kitartó munkája áll. Viki nem úgy lépett be a reflektorfénybe, hogy „a zuhanyzóból esett volna be a tehetségkutató színpadára” – ahogy ő maga fogalmazott –, hanem kemény tapasztalatokkal, szakmai tudással és elhivatottsággal érkezett meg a hazai popkultúrába.

Singh Viki Rising Starban való feltűnése után nagy döntésre jutott (Fotó: Móricz István)

Singh Viki mögött kemény 20 év áll

Mielőtt országosan ismertté vált volna, Viki több évtizedet töltött a zenei szakmában hajós fellépésekkel, zenekari munkával és folyamatos tanulással. Ezek az évek olyan „profi szakmunkásképzőnek” bizonyultak, ahol olyan tudásra és rutinra tett szert, amelyre ma is büszkén tekint vissza. Ugyanakkor egy fordulópont is elérkezett az életében, amikor el kellett döntenie, hogy az ismertség hajszolása vagy egy teljesen más pálya, például a kutyafodrászat mellett kötelezi el magát.

Amikor kikerült a Rising Star című műsorból, hamar szembesült azzal a kemény valósággal, hogy az ismertség átmeneti, és a média hullámvasútján gyorsan feledésbe merülhet az ember neve.

Amikor kijöttem a tehetségkutatóból, örültem, hogy élek... tudod, hogy jövő ilyenkorra már senki nem fog emlékezni a nevedre

– kezdte mesélni a Metropolnak Viki.

Ez a felismerés késztette arra, hogy hosszú távra tervezzen, és valóban belevágjon egy olyan szakmai útba, amely nem csupán a pillanatnyi reflektorfényről szól.

Singh Viki Instagram-oldalán megosztja karrierje sikereit rajongóival (Fotó: TV2 / Hot! magazin)

Singh Viki kora tapasztalatot hozott magával

Azóta Viki mindent megtett azért, hogy valódi karriert építsen, amely a tehetségén és a kitartásán alapul. Harmincas-negyvenes évei körül már nem elégszik meg a felszínes szerepléssel, azt szeretné, hogy az emberek valóban tudják, ki az a Singh Viki. Ezért rengeteg áldozatot hozott: részt vett különféle celebvetélkedőkben, szerepelt szórakoztató műsorokban, amelyek sokszor távol álltak a komfortzónájától.

Kilógattak, felkötöttek, felgyújtottak, elástak

– mondja, jelezve, hogy ezek a megpróbáltatások valódi kihívást jelentettek számára.

Út az önismeret felé

Az elmúlt négy évben azonban a szakmai sikerek mellett Viki életében a legfontosabb változás az önismereti munka volt. Singh Viki párjával már külön utakon jár. Az énekesnőnél a szakítás időszakában jött el az a pont, amikor szembesülnie kellett a legfontosabb kérdéssel: