„Kilógattak, felkötöttek, felgyújtottak” – Singh Viki kifakadt: mindent bevállalt a sikerért!

Az ismert énekesnő szakmai karrierje nem azonnali hírnévvel és könnyű sikerekkel indult. Singh Viki a Rising Starban való felbukkanása után olyan munkákat vállalt el, amelyek gyakran kívül estek komfortzónáján, mostanra viszont már kompromisszumok nélkül éli az életét.
Singh Viki neve mára már ismerősen cseng a hazai zenei és kulturális életben, azonban a mai ismertség mögött több mint húsz év kitartó munkája áll. Viki nem úgy lépett be a reflektorfénybe, hogy „a zuhanyzóból esett volna be a tehetségkutató színpadára” – ahogy ő maga fogalmazott –, hanem kemény tapasztalatokkal, szakmai tudással és elhivatottsággal érkezett meg a hazai popkultúrába.
Mielőtt országosan ismertté vált volna, Viki több évtizedet töltött a zenei szakmában hajós fellépésekkel, zenekari munkával és folyamatos tanulással. Ezek az évek olyan „profi szakmunkásképzőnek” bizonyultak, ahol olyan tudásra és rutinra tett szert, amelyre ma is büszkén tekint vissza. Ugyanakkor egy fordulópont is elérkezett az életében, amikor el kellett döntenie, hogy az ismertség hajszolása vagy egy teljesen más pálya, például a kutyafodrászat mellett kötelezi el magát.
Amikor kikerült a Rising Star című műsorból, hamar szembesült azzal a kemény valósággal, hogy az ismertség átmeneti, és a média hullámvasútján gyorsan feledésbe merülhet az ember neve.
Amikor kijöttem a tehetségkutatóból, örültem, hogy élek... tudod, hogy jövő ilyenkorra már senki nem fog emlékezni a nevedre
– kezdte mesélni a Metropolnak Viki.
Ez a felismerés késztette arra, hogy hosszú távra tervezzen, és valóban belevágjon egy olyan szakmai útba, amely nem csupán a pillanatnyi reflektorfényről szól.
Azóta Viki mindent megtett azért, hogy valódi karriert építsen, amely a tehetségén és a kitartásán alapul. Harmincas-negyvenes évei körül már nem elégszik meg a felszínes szerepléssel, azt szeretné, hogy az emberek valóban tudják, ki az a Singh Viki. Ezért rengeteg áldozatot hozott: részt vett különféle celebvetélkedőkben, szerepelt szórakoztató műsorokban, amelyek sokszor távol álltak a komfortzónájától.
Kilógattak, felkötöttek, felgyújtottak, elástak
– mondja, jelezve, hogy ezek a megpróbáltatások valódi kihívást jelentettek számára.
Az elmúlt négy évben azonban a szakmai sikerek mellett Viki életében a legfontosabb változás az önismereti munka volt. Singh Viki párjával már külön utakon jár. Az énekesnőnél a szakítás időszakában jött el az a pont, amikor szembesülnie kellett a legfontosabb kérdéssel:
„Ki vagyok én, amikor egyedül vagyok?”
Ez az őszinte önvizsgálat mély lelki érettséget és bátorságot követelt, amelyet Viki vidékre költözve és digitális detoxot tartva tudott megvalósítani. Azokon a napokon, amikor nem nyúl a telefonjáért, valódi belső munkát végez, amely meghozza a gyümölcsét szakmai és személyes életében is.
Ez az önazonosság megteremtése segítette hozzá ahhoz, hogy ma már csak olyan szakmai felkéréseket fogad el, amelyekben igazán önmaga lehet, és amelyek nem járnak megalkuvással.
„Korábban mindent elvállaltam, csak hogy lássanak, ismerjenek, jelen legyek minden buliban és műsorban. Most már nem, mert nem akarok olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek nem okoznak örömet” – mondja Viki. Az első „nem” kimondása nehéz volt, de amikor megtette, büszke volt magára, mert megtanulta, hogy a valódi siker nem az önfeladásban, hanem a hitelességben rejlik.
Singh Viki története erőt ad mindazoknak, akik nem akarnak megalkudni sem szakmai, sem személyes életükben, és mernek szembenézni önmagukkal, hogy megtalálják saját, kompromisszummentes útjukat.
