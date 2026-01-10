Ez jelentheti a kulcsot a békéhez? Kéréssel fordulna apjához Harry herceg

Harry herceg nem egyszer kifejezte, mennyire szeretné az édesapjával, III. Károly királlyal rendezni a kapcsolatát, amelyre az utóbbi időben már tett erőfeszítéseket. Most a hírek szerint arra vágyik, hogy a brit király mellette állna egy számára fontos eseményen.

Harry herceg szeretné rendezni a megromlott kapcsolatát Károly királlyal / Fotó: AFP

Közeleg Harry herceg és Károly király békülése?

Harry herceg állítólag arra akarja kérni az édesapját, Károly királyt, hogy nyissa meg a jövő évi Invictus Games nevű sporteseményt, amelyet 2027 júliusában rendeznek majd meg az angliai Birmighamben. A források szerint mind Harry, mind pedig a király szívesen véget vetne a viszályuknak.

Harry herceg nagyon szeretné, ha Károly részt venne az Invictus Gamesen, és azt, ha ő nyitná meg a játékokat vele együtt. Harry erre mind a játékok, mind a kapcsolatuk miatt nagyon vágyik. Az az álma, hogy az édesapja mellette álljon

- állítja egy forrás.

A The Sunnak adott további magyarázatban hozzátették:

Ez azért is helyénvaló, mert az Invictus Games 2014 óta először tér vissza az Egyesült Királyságba, és Károly a fegyveres erők főparancsnoka. Az Invictus mindig meghívja az államfőket, de Harry ennél tovább akar menni, és azt szeretné, ha Károly is részt venne a nyitóünnepségen. A játékok mindkettejük számára fontos ügyet képviselnek.

A sportesemény lehet a megoldás kulcsa?

A források azt is elmondták, az Invictus Gamesen való közös megjelenés tökéletes alkalom lenne Harrynek és Károlynak arra, hogy egymás mellett dolgozhassanak, ez pedig a királyi család rajongói számára is sokat jelentene: olyasmit, ami illene az esemény szelleméhez is.

A Harry herceg által 2014-ben alapított Invictus Gamest az amerikai Warrior Games ihlette, a célja pedig az, hogy a sérült katonákat és veteránokat támogassa. Egyelőre nem tudni, hogy Harry felesége, Meghan Markle és a gyermekeik – a hatéves Archie herceg és a négyéves Lilibet hercegnő –, csatlakoznak-e a sussexi herceghez a jövő évi játékokon - írta az Express.