"Azt hittük, csak legenda" - Rejtélyes romokra bukkantak a fák között a régészek, egy egész civilizáció nyomai kerültek elő
Évszázadokig pihent a föld alatt, most azonban feltárult a múlt. Egy titokzatos, 14. századi település maradványaira bukkantak a kutatók a német-lengyel határ közelében, de a legnagyobb kérdésre még senki nem tudja a választ: miért menekült el innen mindenki?
Egy elfeledett, 1909-es szakkönyv vezette nyomra a Relicta Alapítvány régészeit, akik a lengyelországi Sławoborze falu környékén kutattak egy holt város után. A nagy áttörés tavaly decemberben jött el, amikor a sűrű erdőben egy különös, patkó alakú árkot, sáncokat és egy egykori várárok nyomait fedezték fel.
Vajon ez lehet az a középkori város, amit kerestünk?
–tették fel maguknak a kérdést a kutatók, amikor megpillantották a földműveket.
A mérések és a helyszíni szemle hamar beigazolta a gyanút: Stolzenberg városa, amely valahol a 13. és 14. század fordulóján jöhetett létre, valóban ott fekszik a lábuk alatt. Marcin Krzepkowski, az alapítvány szakértője szerint a város alaprajza pont olyan, mint amilyeneket a korabeli német jogrend szerint építettek.
A vizsgálatok eredményei minden maradék kétségünket eloszlatták
– jelentette ki magabiztosan a szakember.
Hová tűntek a lakók?
Bár a várost megtalálták, Stolzenberg sorsa továbbra is kész rejtély. A kutatók egyelőre nem értik, miért hagyták el az emberek a települést, ami akkoriban virágzó közösség lehetett. Krzepkowski szerint több magyarázat is létezik a hirtelen pusztulásra vagy elvándorlásra.
Bármilyen furcsának is tűnik, a városokat néha egyszerűen átköltöztették egy kényelmesebb helyre, akár tíz-húsz kilométerrel arrébb
–magyarázta a régész. Előfordulhatott, hogy a közeli folyó áradásai miatt kellett menekülniük, de az is lehet, hogy új kereskedelmi útvonalak jöttek létre, és Stolzenberg egyszerűen kiesett a forgalomból.
Még csak az út elején járnak a holt város feltárásában
A szakértők most abban bíznak, hogy a további ásatások során nemcsak a házak falait, hanem az egykori lakók mindennapjait is megismerhetik. A talajmintákból még azt is ki tudják mutatni, mit ettek az emberek több mint 600 évvel ezelőtt – írta a People.
Még csak az út elején járunk
–tette hozzá Krzepkowski, utalva arra, hogy a kísértetváros még tartogathat meglepetéseket.
