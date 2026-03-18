"Azt hittük, csak legenda" - Rejtélyes romokra bukkantak a fák között a régészek, egy egész civilizáció nyomai kerültek elő

Egy elfeledett, 1909-es szakkönyv vezette nyomra a Relicta Alapítvány régészeit, akik a lengyelországi Sławoborze falu környékén kutattak egy holt város után. A nagy áttörés tavaly decemberben jött el, amikor a sűrű erdőben egy különös, patkó alakú árkot, sáncokat és egy egykori várárok nyomait fedezték fel.

Évszázadokon át a sűrű erdő és a sár őrizte a holt város titkát, amit most végre sikerült azonosítaniuk a szakembereknek Fotó: Unsplash.com

Vajon ez lehet az a középkori város, amit kerestünk?

–tették fel maguknak a kérdést a kutatók, amikor megpillantották a földműveket.

A mérések és a helyszíni szemle hamar beigazolta a gyanút: Stolzenberg városa, amely valahol a 13. és 14. század fordulóján jöhetett létre, valóban ott fekszik a lábuk alatt. Marcin Krzepkowski, az alapítvány szakértője szerint a város alaprajza pont olyan, mint amilyeneket a korabeli német jogrend szerint építettek.

A vizsgálatok eredményei minden maradék kétségünket eloszlatták

– jelentette ki magabiztosan a szakember.

Hová tűntek a lakók?

Bár a várost megtalálták, Stolzenberg sorsa továbbra is kész rejtély. A kutatók egyelőre nem értik, miért hagyták el az emberek a települést, ami akkoriban virágzó közösség lehetett. Krzepkowski szerint több magyarázat is létezik a hirtelen pusztulásra vagy elvándorlásra.

Bármilyen furcsának is tűnik, a városokat néha egyszerűen átköltöztették egy kényelmesebb helyre, akár tíz-húsz kilométerrel arrébb

–magyarázta a régész. Előfordulhatott, hogy a közeli folyó áradásai miatt kellett menekülniük, de az is lehet, hogy új kereskedelmi útvonalak jöttek létre, és Stolzenberg egyszerűen kiesett a forgalomból.

Még csak az út elején járnak a holt város feltárásában

A szakértők most abban bíznak, hogy a további ásatások során nemcsak a házak falait, hanem az egykori lakók mindennapjait is megismerhetik. A talajmintákból még azt is ki tudják mutatni, mit ettek az emberek több mint 600 évvel ezelőtt – írta a People.

Még csak az út elején járunk

–tette hozzá Krzepkowski, utalva arra, hogy a kísértetváros még tartogathat meglepetéseket.