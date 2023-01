Döbbenetes feltárás: több mint négyezer éves múmiára bukkantak

A piramisairól híres szakkarai nekropolisz újonnan feltárt sírjai szakértők szerint az i. e. 2500 és 2100 közötti korszakból, az ötödik és a hatodik dinasztia idejéből származnak.

A múmiára több mint 15 méter mélyen, egy mészkőből készült szarkofágban találtak rá, egy Hekasepesz nevű férfié volt – közölte az ország ókori műkincseit felügyelő régészeti tanács korábbi vezetője, az ásatásokat irányító Záhi Havássz világhírű régész, kiemelve, hogy a múmia „szinte teljesen ugyanolyan állapotban maradt fenn, ahogy 4300 éve odakerült”.

Ez lehet a legrégebbi, legjobb állapotban fennmaradt múmia, amelyet Egyiptomban eddig találtunk

– tette hozzá Havássz.

Több sírra is bukkantak, köztük van egy Hnúmdzsefef nevű papé, aki vélhetően az ötödik dinasztia idején élt, valamint egy Meri nevű, „a titkok őrzőjeként” is ismert tisztségviselő végső nyughelyét is feltárták.

A sírokat a mindennapi életből vett rajzokkal díszítették

Az egy éve tartó ásatásokon emellett több szobrot, amulettet, valamint egy jó állapotban fennmaradt szarkofágot is felfedeztek. A Kairótól 30 kilométerre délre található Szakkaránál zajló ásatások az utóbbi években igen sikeresek voltak: tavaly öt négyezer éves sírt tártak fel, az ezt megelőző években pedig több száz színes koporsót is találtak, amelyekben a 26. dinasztia magas rangú államférfijainak és papjainak jó állapotban fennmaradt múmiái voltak.

Kedden a Kairói Egyetem tudóscsoportja bejelentette, hogy további részleteket sikerült kideríteniük az i. e. 300-ból származó múmiáról. CT-vizsgálattal megállapították, hogy a holttestbe helyezett amulettek és a temetési szertartás alapján az elhunyt valószínűleg magas társadalmi státuszú volt.

A múlt héten az egyiptomi hatóságok azt közölték, több tucat, az i. e. 1800 és 1600 közötti időszakból származó temetkezési helyre bukkantak az ország déli részén található Luxorban, valamint feltártak egy római települést is, mely az i. sz. első században állhatott.

Egyiptomban rendszerint nagy hírverés közepette jelentik be az új régészeti feltárásokat, annak reményében, hogy erősítik a turisztikai szektort, mely a pénzszűkében lévő ország egyik legjelentősebb bevételi forrásának számít.

A turizmust a 2011-es belpolitikai feszültségek, valamint a koronavírus-járvány alaposan megtépázta, a tavaly kezdődött ukrajnai háború pedig további csapást mért a szektorra, Egyiptom ugyanis mind az ukrán, mind az orosz turisták kedvelt célpontja volt.