Orbán Viktor: Ha van magyar álom, akkor az a saját otthon

Péntek reggel ismét a Kossuth rádió vendége volt Orbán Viktor. A miniszterelnök az interjú során a kormány legújabb döntéseiről számolt be.

A Kossuth rádió vendége volt Orbán Viktor / Fotó: YouTube

A beszélgetés elején a miniszterelnök arról beszélt, hogy két magyarázat lehet arra, miért születik kevesebb gyermek ma, mint korábban. Szerinte az egyik megfejtés:

az emberek már nem szeretik annyira a gyerekeket,

míg a másik lehetőség, hogy vállalnának gyermeket, de akadályok vannak, amelyek miatt a fiatalok halogatják a házasságot és a gyermekvállalást is.

A kormányfő megerősítette, hogy a nyugati választ a magyar kormány nem akarja követni, ott ugyanis a migrációval oldják meg a demográfiai hanyatlást. Magyarországon családbarát kormány van, amely arra törekszik, hogy a gyermekvállalás ne járjon gazdaságilag hátránnyal. Ezért is hoz a kormány folyton olyan döntéseket, és vezetnek be olyan támogatásokat, amelyek segítik a fiatalok törekvéseit - írja a Ripost.

A kormányfő ismertette: a CSED és a GYED adómentességével, amely most lépett életbe, havonta az átlagfizetésig a CSED-nél 78 ezer forint többletbevételt jelent, a GYED pedig 43 ezer forint pluszpénzt jelent.

Most előfordulhat, hogy aki CSED-et kap, magasabb lesz a fizetése, mint ha bért kapna. Ez már kezd jól kinézni

– mondta. Rátért az adókedvezményekre is. Emlékeztetett:

a most másfélszeresére emelt családi adókedvezmény januárban ismét növekedni fog.

A miniszterelnök ezután kitért arra, hogy ha van magyar álom, akkor az a saját otthon.

A bérlakásban való élet mindig egy függelmi helyzetet jelent, a magyar ember vágya pedig a saját tulajdon, mert ez az, ami egyfajta végső függetlenséget jelent

– fejtette ki Orbán Viktor. Ezért fontos a fix 3%-os kamatozású lakáshitel, ami hozzásegítheti a fiatalokat a saját otthonhoz - írja az Origo.

Mint mondta: az Otthon Start Program konstrukciójában a törlesztőrészlet a legtöbb esetben meg sem haladja azt az összeget, amelyet most albérletre fizetnek a fiatalok.

Kiemelte: a hitelnél nincs árfolyamkockázat, mint volt a devizahiteleknél.

Ez forintban van, sem árfolyamkockázat, sem kamatkockázat nincs

– mondta, majd ismertetett egy példát is: már húsz millió forintos hitelnél havonta 60 ezer forintot lehet megtakarítani azzal, hogy nem piaci hitelt vesznek fel. 50 millió forintnyi hitelnél már 150 ezer forint a megtakarítás. Orbán Viktor elárulta: már most óriási az érdeklődés, főleg, hogy kombinálni lehet más állami támogatásokkal.