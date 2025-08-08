Orbán Viktor: Ha van magyar álom, akkor az a saját otthon

Mutatjuk a legfrissebb bejelentéseket!
Péntek reggel ismét a Kossuth rádió vendége volt Orbán Viktor. A miniszterelnök az interjú során a kormány legújabb döntéseiről számolt be.
A beszélgetés elején a miniszterelnök arról beszélt, hogy két magyarázat lehet arra, miért születik kevesebb gyermek ma, mint korábban. Szerinte az egyik megfejtés:
A kormányfő megerősítette, hogy a nyugati választ a magyar kormány nem akarja követni, ott ugyanis a migrációval oldják meg a demográfiai hanyatlást. Magyarországon családbarát kormány van, amely arra törekszik, hogy a gyermekvállalás ne járjon gazdaságilag hátránnyal. Ezért is hoz a kormány folyton olyan döntéseket, és vezetnek be olyan támogatásokat, amelyek segítik a fiatalok törekvéseit - írja a Ripost.
A kormányfő ismertette: a CSED és a GYED adómentességével, amely most lépett életbe, havonta az átlagfizetésig a CSED-nél 78 ezer forint többletbevételt jelent, a GYED pedig 43 ezer forint pluszpénzt jelent.
Most előfordulhat, hogy aki CSED-et kap, magasabb lesz a fizetése, mint ha bért kapna. Ez már kezd jól kinézni
– mondta. Rátért az adókedvezményekre is. Emlékeztetett:
a most másfélszeresére emelt családi adókedvezmény januárban ismét növekedni fog.
A miniszterelnök ezután kitért arra, hogy ha van magyar álom, akkor az a saját otthon.
A bérlakásban való élet mindig egy függelmi helyzetet jelent, a magyar ember vágya pedig a saját tulajdon, mert ez az, ami egyfajta végső függetlenséget jelent
– fejtette ki Orbán Viktor. Ezért fontos a fix 3%-os kamatozású lakáshitel, ami hozzásegítheti a fiatalokat a saját otthonhoz - írja az Origo.
Mint mondta: az Otthon Start Program konstrukciójában a törlesztőrészlet a legtöbb esetben meg sem haladja azt az összeget, amelyet most albérletre fizetnek a fiatalok.
Kiemelte: a hitelnél nincs árfolyamkockázat, mint volt a devizahiteleknél.
Ez forintban van, sem árfolyamkockázat, sem kamatkockázat nincs
– mondta, majd ismertetett egy példát is: már húsz millió forintos hitelnél havonta 60 ezer forintot lehet megtakarítani azzal, hogy nem piaci hitelt vesznek fel. 50 millió forintnyi hitelnél már 150 ezer forint a megtakarítás. Orbán Viktor elárulta: már most óriási az érdeklődés, főleg, hogy kombinálni lehet más állami támogatásokkal.
Orbán Viktor ezután elmondta, most is van százezer olyan lakás Magyarországon, amely eladásra vár, de szerinte építkezni is fognak majd a hitel miatt. Az áremelkedés fékezésére pedig több gátat is beépítettek, például a teljes vételárra vonatkozóan, illetve a négyzetméterárat is másfél millió forintban maximalizálták.
Ebből nem fognak luxuslakásokat venni
– tette hozzá. A kormányfő reagált Magyar Péter azon kijelentésére is, mely szerint húsz százalékkal is felveri az ingatlanok árát az új hitelprogram.
Ez ismerethiányból fakad, nem feltételezek rosszindulatot, bár volt az a Kollár Kinga nevű tiszás EP-képviselő, aki szerint az a jó nekik, ami rossz az országnak, de ne tételezzünk fel most ilyesmit
– mondta, majd hozzátette:
nem olvasták el a rendeletet, vagy nem hívták fel Panyi Miklóst, javaslom, hogy ezt tegyék meg.
Orbán Viktor ezután a következő napokra tervezett Trump-Putyin találkozóról kiemelte, ez nagyon jó hír, csak akkor lehet tűzszünet, ha ők megállapodnak. Ugyanakkor rámutatott: Európa elaludt. A francia elnöknek és a német kancellárnak együtt kellett volna elmennie Moszkvába, vagy bárhol össze kellett volna hozni egy találkozót az orosz elnökkel, hiszen ez a háború Európában zajlik.
Ezért sürgeti Orbán Viktor, hogy legyen orosz-európai csúcs, de persze ne az unió vezetőivel, akik megmutatták a vámháborúban is, mire képesek.
Az interjú végén szóba került az az amerikai jelentésre is, amely szerint 2016-ban a demokraták Soros György alapítványának támogatásával kamu hírekkel akarták lejáratni Donald Trumpot.
A miniszterelnöki interjút itt lehet visszanézni:
